Warum die Glocken bis zur Osternacht verstummen

In den Oberallgäuer Gotteshäusern spielt das Geläut der Glocken eine bedeutende Rolle. Doch vor Ostern kehrt Stille ein und auch die Orgel schweigt.

14.04.2022 | Stand: 06:41 Uhr

Mehrere hundert Mal ist Andreas Ziegler die 89 Stufen schon hinaufgestiegen. „Vorsicht, Kopf einziehen. Hier geht es eng zu“, sagt der ehemalige Mesner auf dem Weg zum 48 Meter hohen Turm der Pfarrkirche St. Michael in Sonthofen. In den Fensternischen liegen tote Fliegen, Spinnen und Vogelfedern. „Das ist unser größtes und schwerstes Stück“, erklärt der ehemalige Mesner von St. Michael am Ende der steilen Treppe. „Diese Glocke wiegt 42 Zentner, das entspricht 2,1 Tonnen.“ Neben der „Gefallenen-Glocke“ hängen drei weitere im Turm: die Glocken „St. Michael (1300 Kilogramm), „St. Maria“ (900) und die „Armen-Seelen-Glocke“ (550). Vier Glocken sind es auch im Turm der Kirche St. Anton in Kempten: Christusglocke, Marienglocke, Josefsglocke und Antoniusglocke. Letztere ist nach dem Pfarrpatron benannt, sagt Pfarrer Tobias Brantl. Eines haben die vier „Schwergewichte“ gemeinsam: Sie läuten beim Gloria zur Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstag gemeinsam. Danach verstummen sie „aus Trauer um den Tod Jesu am Kreuz bis zur Osternachtsfeier am Sonntag, wenn die Auferstehung Christi gefeiert wird“, erläutert Ziegler. Das Osterfest ist für die Christen ein Symbol für den Sieg des Lebens über den Tod und das höchste Fest im Kirchenjahr.

