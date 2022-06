Was eine Wasserkraftschnecke in Hinterstein macht

Das Konrad-Zuse-Kraftwerk liefert Strom für bis zu 200 Haushalte. Bei der Einweihung in Bad Hindelang ist auch die Zukunft der Energiegewinnung ein Thema.

25.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Wasserkraftwerk an der Wehranlage vor Hinterstein heißt „Konrad-Zuse-Kraftwerk“. Es liegt direkt neben dem Wanderweg, der von Bad Hindelang hinter ins Tal führt. Die automatische Steuerung ist in einem kleinen Holzhaus untergebracht. An der Umzäunung ist ein türkisfarbenes Schild: „So kommen Fische durchs Wasser“ heißt es dort. Erläutert wird, dass zwei langsam drehende Wasserkraftschnecken Fischen helfen, gegen beziehungsweise mit der Strömung durchs Kraftwerk zu schwimmen. Dabei produziert eine Wasserkraftschnecke auch noch Strom. Es war 2020 die erste Anlage dieser Art zur kommerziellen Nutzung in Deutschland, informierten damals die Bauherren der Allgäuer Kraftwerke. Wegen Corona wurde das Konrad-Zuse-Kraftwerk aber erst jetzt eröffnet.

