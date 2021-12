Was passiert, wenn sich der Impfarzt krank meldet

Kritik an „katastrophaler Organisation“ beim Impfen ohne Anmeldung in Oberstdorf. Dafür gibt es einen Grund. Wo man sich noch ohne Anmeldung impfen lassen kann.

13.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Über eine „katastrophale Organisation“ der Impfaktion ohne Anmeldung vor einigen Tagen in Oberstdorf, beschwerte sich ein Leser. Er schrieb: „Anfangs werden Nummern ausgegeben und eine gewisse Wartezeit angekündigt. Diese Zeiten werden aber nicht ansatzweise eingehalten. Nach drei Stunden Warten bei starkem Schneefall sind die Leute durchgefroren.“ Der Zuständige für das Impfzentrum Oberallgäu, Markus Adler von der Johanniter-Unfallhilfe, begründet das mit einer Krankheitswelle – auch bei den Mitarbeitern der Impfteams. Viele Erkältungen grassierten derzeit. Das führte in der Folge sogar dazu, dass die Impfaktion ohne Termin am Freitagnachmittag im Rathaus Immenstadt kurzfristig komplett abgesagt werden musste.