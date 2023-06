Fachkräftemangel: Haus der Senioren in Oberstdorf muss ganzen Wohnbereich schließen

Im Haus der Senioren in Oberstdorf gibt es nun noch weniger Pflegeplätze. Kreisvorsitzender Edgar Rölz fordert bessere Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal.

08.06.2023 | Stand: 17:13 Uhr

Ein ganzer Wohnbereich im Haus der Senioren in Oberstdorf muss geschlossen werden. Das teilt der Träger der Oberallgäuer Pflege-Einrichtung, das Bayerische Rote Kreuz in einer Pressemitteilung mit. „Der Personalmangel in der Pflege zwingt uns dazu, zum 1. Juli 2023 die Zahl der Betreuungsplätze im BRK-Haus der Senioren in Oberstdorf zu reduzieren. Wir werden den Wohnbereich 4 vorübergehend nicht belegen und die Pflegeplätze von 105 auf 92 reduzieren“, erklärt Edgar Rölz, Vorstandsvorsitzender des BRK Kreisverbandes. (Lesen Sie auch: Senioren zur Tagespflege auf den Bauernhof)

Angehörige wurden bereits informiert

Mitarbeiterinnen, Bewohner, deren Angehörige sowie der Personalrat und der Heimbeirat seien in der vergangenen Woche über die Situation informiert worden, teilt das BRK mit. „Die hier wohnenden Seniorinnen und Senioren müssen nicht um ihre Plätze fürchten und es wird auch keine Kündigungen geben“, so Rölz. „Bewohner und Mitarbeiter werden auf die drei verbleibenden Wohnbereiche verteilt.“

Das BRK bedauere die Maßnahme, die jedoch unumgänglich geworden sei, erklärt Rölz weiter. „Eigentlich könnten im Haus der Senioren 120 Pflegeplätze angeboten werden. Wegen des Fachkräftemangels sei dies jedoch nicht mehr möglich. Dabei sei der Bedarf in der Bevölkerung immens, so Rölz. „Wir würden den Menschen, die händeringend einen Pflegeplatz suchen, wirklich gerne helfen, denn wir wissen, in welcher Notsituation sie sich befinden, aber wir können schlichtweg nicht.“ (Lesen Sie auch: Baerbock und Heil auf Werbetour um Pflegekräfte in Brasilien)

Zusätzliche Lücke durch erkrankte Mitarbeiterinnen

Im Haus der Senioren sei eine zusätzliche Lücke entstanden, da vier erfahrene Mitarbeitende im Langzeit-Krankenstand sind. Ein Teil des Bedarfs habe in den zurückliegenden Jahren mit ausländischen Fachkräften gedeckt werden können, „aufgrund von Corona fiel diese Möglichkeit 2020 und 2021 jedoch weg. Seit Herbst 2022 ist das wieder möglich, doch die Lücken können trotzdem nicht geschlossen werden.“ Auch die vorübergehende Beschäftigung von Fachkräften über Zeitarbeits-Firmen sei kein gangbarer Weg mehr. „Die Kosten für diese Leih-Mitarbeitenden sind mittlerweile doppelt bis dreimal so hoch wie für festangestelltes Personal. Das können wir nicht stemmen.“ Rölz nimmt die Politik und andere Akteure wie die Kranken- und Pflegekassen in die Pflicht: „Wenn man die Zahl der Pflegebetten zumindest auf dem heutigen Stand halten will, ist umgehendes Handeln angesagt.“ Die aktuellen Rahmenbedingungen ermöglichten es nicht, eine Senioreneinrichtung zukunftsfähig zu führen.

"Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen"

„Wir brauchen eine Flexibilisierung der Strukturvorgaben, mit der den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung getragen wird“, erklärt Rölz. „Und wir brauchen eine Aufwertung der Pflegeberufe sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.“ Dazu gehöre eine deutliche Entbürokratisierung, damit es bei der Pflege nicht mehr um Dokumentationen, sondern endlich wieder um die Menschen gehe.

