Weihnachtsmarkt Bad Hindelang: Neue Öffnungszeiten ab 2023

Dieses Jahr bleibt noch alles beim Alten. Der Bad Hindelanger Weihnachtsmarkt soll zehn Tage am Stück geöffnet sein. Doch ab 2023 soll sich das ändern.

03.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nicht mehr durchgängig zehn Tage findet der Bad Hindelanger Erlebnisweihnachtsmarkt ab 2023 statt. Von Montag bis Mittwoch sollen die Stände geschlossen bleiben. Das wurde in der Sitzung des Gemeinderats bekannt. 2022 gilt jedoch noch die bisherige Regelung von zehn Öffnungstagen hintereinander. Der Markt beginnt heuer am Freitag, 25. November, und endet am Sonntag, 4. Dezember. Und nächstes Jahr wird dann alles anders.

Gemeinderat stimmt neuen Öffnungszeiten des Bad Hindelanger Weihnachtsmarkts zu

Anja Weber, Geschäftsführerin der Genossenschaft „Wir für Bad Hindelang“, die den Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte durchführt, beantragte bei der Gemeinde die geänderten Öffnungszeiten. Der Rat stimmte in nicht öffentlicher Sitzung zu, verlangte aber, dass die Anwohner dazu befragt werden müssten. Mehr als 90 Prozent der befragten 90 Personen seien für diese Änderung gewesen, hieß es im Gemeinderat. Deshalb bleibt es nun bei der gemeindlichen Unterstützung für das neue Öffnungskonzept ab 2023 an drei aufeinanderfolgenden Wochen jeweils von Donnerstag bis Sonntag.

