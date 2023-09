Wer sammelt mehr Müll: Das Oberallgäu oder das Ostallgäu?

Challenge Müllfreies Allgäu beginnt wieder. Zum Start wetten Bürgermeister von Immenstadt, Sonthofen, Blaichach und Oy-Mittelberg gegen Pfronten und Nesselwang.

18.09.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Es geht wieder los: Mit dem Wettausruf startete zum vierten Mal die „Challenge Müllfreies Allgäu”. Dabei wetteten die Bürgermeister der Oberallgäuer Kommunen Blaichach, Immenstadt, Sonthofen und Oy-Mittelberg gegen die Ostallgäuer Pfronten und Nesselwang. Im Jahr 2022 machten über 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der großen Sammelaktion mit und befreiten die Umwelt von über 1,5 Tonnen Müll. Diese Zahlen sollen heuer kräftig überboten werden. „In diesem Jahr möchten wir die 3000er Marke knacken“, sagt der Projektverantwortliche Thomas Mayinger von der Bosch BKK.

Der Zeitraum für die Sammler-Teams geht über zwei Wochen – vom 23. September bis zum 8. Oktober. Die Voraussetzungen sind gut, einen neuen Rekord bei den Sammlern und der Müllmenge aufzustellen: Denn der Teilnehmerkreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal erweitert. Hinzugekommen sind die Gemeinden Oy-Mittelberg und Nesselwang und mit ihnen ihre Schulen und Unternehmen. Außerdem machen Jugendgruppen beim Müllsammeln mit. Darunter der Alpenverein, die Allgäuer Bergwacht, die Wasserwacht und der Kreisjugendring sind heuer dabei.

Beim Wettausruf im Bosch-Werk in Seifen wetteten die Bürgermeister von Immenstadt, Blaichach, Sonthofen und Oy-Mittelberg gegen die Rathauschefs von Pfronten und Nesselwang: „Die teilnehmenden Unternehmen, Organisationen und Schulen des Ostallgäus schaffen es nicht, mehr Müll aus den Allgäuer Bergen zu sammeln, als die teilnehmenden Unternehmen, Organisationen und Schulen des Oberallgäus.“

Das Ostallgäu wird es schwer haben

Angesichts der größeren Anzahl an Sammlern werden es die Ostallgäuer – wie in den Jahren zuvor – schwer haben, die Müllmenge der Oberallgäuer zu überbieten. Jedoch dient die Wette nur dazu, um die Motivation, Spannung und den Spaß aller Teilnehmenden zu erhöhen und auf diese Weise so viel Müll wie möglich aus den Allgäuer Bergen und Tälern einzusammeln. Am Ende gibt es keine wirklichen Verlierer. „Gewinnen soll vor allem die Natur“, heißt es von den Teilnehmenden.

Beim Wettausruf auf dem Gelände der Firma Bosch in Seifen präsentierten sich die Vertreter der Gemeinden, Unternehmen, Schulen und Partner der Aktion..

Die Schulen, Unternehmen und Organisationen sollen in den zwei Sammel-Wochen Teams bilden und auf Berggipfeln, Wäldern und Wiesen der Allgäuer Berge Abfall sammeln, der dort gedankenlos weggeworfen wurde. Dabei wäre es gut, wenn die Teilnehmenden Teams mit fünf Leuten bilden, raten die Verantwortlichen. Sie sollen sich beim gemeinnützigen Verein „Patron“ anmelden (www.plasticfreepeaks.com/challenge-muellfreies-allgaeu) und ihre Sammelroute angeben. Die Teams erhalten dann kostenfrei Patron Clean-Up-Kits mit Müllbeuteln, Zangen und Handschuhen. An den Müllsammelstellen stehen Container für Restmüll, Altmetall sowie Holz, Kunststoff, Glas und Textilien bereit. Der Müll wird schließlich vom Abfallverband ZAK und dem Föll Rohstoffhandel fachgerecht entsorgt.

Auch die Iller wird sauber gemacht

Außerdem organisiert das Netzwerk „Challenge Müllfreies Allgäu“ mit dem Verband Allgäuer Outdoor-Unternehmen einen Iller Clean Up. Für Freitag, 22. September, können sich Freiwillige ab 16 Jahren anmelden. In kleinen Rafting-Booten fahren sie die Iller ab und sammeln am Ufer und auf Kiesbänken Abfall ein.

Für die Organisation der ganzen Aktion ist im Oberallgäu die Bosch BKK zuständig und im Ostallgäu das Unternehmen DMG Mori.

