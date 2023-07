Kinderpark in Wertach mit Riesenrutsche, Tubing-Bahn und Bällebad öffnet

Der Buron-Kinderpark in Wertach öffnet am 1. Juli sein Pforten. Die neuen Besitzer, Familie Hagenauer, haben die Reifenrutsche saniert. Es kommt zudem Neues.

30.06.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Im Winter war es ruhig an den Buronliften – mangels Schnee. Jetzt aber geht es dort im Kinderpark bald rund: Am Samstag, 1. Juli, ist Eröffnung. Auch die „Tubing-Bahn ist wieder in Betrieb“, heißt es in einer Pressemitteilung der Besitzerfamilie Hagenauer, die den Buronlift samt Freizeitanlage Ende 2022 gekauft hat.

Familie betreibt die Alpsee Bergwelt

Seit vielen Jahren betreibt die Rettenberger Familie Hagenauer bereits die Alpsee Bergwelt mit dem Alpsee-Coaster. Dies sei deutschlandweit die längste Ganzjahresrodelbahn, heißt es auf der Homepage zum Alpsee-Coaster, der fast drei Kilometer lang ist.

In Wertach ist die Tubing-Bahn die große Attraktion. Gemessen mit dem Alpsee-Coaster ist sie aber kurz: 300 Meter geht es in Riesenreifen den Hang hinab. Anja Hagenauer von der Unternehmerfamilie sagt: „Die Reifenrutsche hat zehn Steilkurven und Jumps.“ Sie sei in ihrer Art einmalig in Deutschland.

"Matten mussten wir ersetzen"

„Die Tubing-Bahn war vor vier Jahren zum letzten Mal in Betrieb“, ergänzt Hagenauer. Sie begründet das damit, dass die Holzkonstruktion zu großen Teilen defekt gewesen sei. „Auch die meisten Matten mussten wir ersetzen.“ Ihr Bruder Michael habe „ganze Arbeit geleistet mit seinem Team, die Strecke geprüft und ertüchtigt“. Das Ganze habe sich so lange hingezogen, weil die Besitzerfamilie „sehr lange auf Materiallieferungen warten musste“. Am Donnerstag war TÜV-Abnahme für die Bahn.

Für Mädchen und Buben unter 14 Jahren

Der Kinderpark ist für Mädchen und Buben unter 14 Jahren gedacht. Es gibt dort unter anderem drei Hüpfburgen, Trampoline, eine Kletterwiese, Bobbycars sowie Go-Karts und Kindertraktoren. Ein Wasserspielplatz, der direkt an einem Bach angelegt wurde, eignet sich zum Pritscheln. Für die Kleinen ist auch eine 70 Meter lange Riesenrutsche ein großer Anziehungspunkt. Dort sausen die Kinder auf Plastikschlitten die Rutsche hinab. „Bislang haben wir vor allem das Altbewährte ertüchtigt, bald kommt aber noch eine Kleinkinder-Spielwiese mit Riesen-Bällebad und Hüpftieren“, sagt Anja Hagenauer. Grundsätzlich gebe es im Buron-Kinderpark kein Mindestalter. Neu sei im Restaurant, dem „Buron-Stadl“, eine Eisvitrine mit Bio-Heumilch-Eis.

Los geht es am Samstag, 1. Juli, ab 10 Uhr. Bis Mittwoch, 6. Juli, heißt es Eintritt frei. Danach muss für das Benutzen einiger der Spielgeräte wie Tubing-Bahn bezahlt werden. Viele Geräte könnten aber dauerhaft kostenlos genutzt werden, sagt Hagenauer: „Und Liegestühle zum Entspannen stehen für die Großen im gesamten Kinderpark bereit.“

Der Buron-Kinderpark ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

