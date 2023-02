Wenig Schnee, Skilifte schließen: Sorgen bei Oberallgäuer Skiclubs wachsen

Es gibt immer mehr Winter mit weniger Schnee, kleine Skilifte schließen, Liftkarten werden teurer: Wie Oberallgäuer Skiclubs mit der Situation umgehen.

19.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Abgesagte Schüler- und Jugend-Rennen – und auch die Suche nach Trainingsmöglichkeiten wird in Zeiten des Klimawandels zunehmend schwieriger. Zusätzlich schließen immer mehr kleine Skilifte, Liftkarten werden aufgrund der Energiekrise teurer. Wir haben bei den Skivereinen im Oberallgäu nachgefragt, wie sie mit dieser Situation umgehen, und ob es schwieriger wird, Kinder und Jugendliche für den Skisport zu begeistern.

Manche Eltern würden sich fragen, ob Skifahren aufgrund der schneearmen Winter noch der richtige Sport für ihre Kinder sei, berichtet Georg Geiger, Vorsitzender des SC Oberstdorf. Doch das Interesse des Nachwuchses sei noch ungebrochen. 300 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren frönen beim SCO dem Skisport. Die Zahl der Mädchen und Buben sei in den vergangenen zehn Jahren konstant geblieben, versichert der SCO-Chef. „Das liegt auch daran, dass wir ein motiviertes und engagiertes Trainerteam aufgebaut haben“, sagt Geiger. Die vergangenen Corona-Jahre ohne Training und Wettkämpfe seien jedoch auch für den SCO eine Katastrophe gewesen. Kinder, die von ihren Eltern beim Club abgemeldet wurden, seien jedoch wieder zurückgekehrt. „Es wird aber in den nächsten Jahren schwieriger, Kinder und Jugendliche für den Skisport zu begeistern. Doch wir sind guter Dinge, dass uns das gelingt“, sagt Geiger. Unter anderem soll noch intensiver mit den örtlichen Schulen zusammengearbeitet und kostenlose Schnupper-Trainingstage angeboten werden.

Vorsitzender des SC Rettenberg: Steigende Preise von Liftkarten kann sich "manche Familie nicht mehr leisten"

„Die nächsten Jahre werden nicht einfach“, sagt auch Fabian Häusler, Vorsitzender des SC Rettenberg. Vor allem im alpinen Bereich. Während beim SCR bis zu 50 Kinder und Jugendliche die Langlaufbretter anschnallen, sind es bei den Alpinen die Hälfte und damit rund 50 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren. Mit ein Grund seien auch die steigenden Preise für Liftkarten, „die sich manche Familie nicht mehr leisten können“, berichtet Häusler. Hinzu kämen die weiten Fahrten zum Training. Statt wie früher am Grünten trainiert der Rettenberger Nachwuchs künftig noch häufiger in Unterjoch und Jungholz. Das bedeute, dass das Engagement der Eltern noch mehr gefragt sei.

Auf die weiter intensive Mitarbeit der Ehrenamtlichen setzt Hermann Müller, Vorsitzender des SC Burgberg. „Wir im Skiclub hängen uns rein, damit wir dem Nachwuchs gute Bedingungen bieten können“, sagt der Skiclub-Chef. Jede Woche seien 28 ehrenamtliche Trainer mit Herzblut auf der Piste und auf der Loipe im Einsatz, „um den Kindern Freude am Skisport zu vermitteln“. Beim SC stehe der Breitensport im Mittelpunkt“, versichert Müller. Das Argument, dass der Skisport zu teuer sei, lässt Müller nicht gelten. Die meisten Liftbetreiber in der Region kämen den Skivereinen mit günstigen Tageskarten sehr entgegen. Was ihm Sorgen macht ist die Tatsache, dass immer weniger Erwachsene – das gelte auch für andere Vereine – ehrenamtlich mit anpacken.

Zeitlicher und finanzieller Aufwand schreckt Eltern ab, Kinder in Skiclub zu schicken

Deshalb wollen die Verantwortlichen der Skiabteilung des SSV Wertach vermehrt die Eltern in die Pflicht nehmen, lässt Abteilungsleiter Wolfgang Hoffmann wissen. Denn das Interesse am alpinen Skisport gehe beim SSV von Jahr zu Jahr zurück. Vor zehn Jahren seien es deutlich mehr Kinder und Jugendliche gewesen, die sich für den Skisport interessierten. Auch der zeitliche und finanzielle Aufwand schrecke Eltern davor ab, ihre Kinder in einen Skiclub zu schicken. Ist die Begeisterung bei den Jugendlichen aber erst einmal geweckt, seien auch die Eltern bereit, die Leidenschaft ihrer Kinder zu unterstützen.

Weniger Schneetage bereiten Vorsitzendem des SC Oberstaufen Sorgen

„Uns fehlt der Nachwuchs vor allem in den jüngeren Jahrgängen“, sagt Hanskarl Bechteler, Vorsitzender des SC Oberstaufen. Das liege auch daran, dass die Zahl der Eltern sinke, die früher selbst Ski gefahren seien und hinter dem Skisport gestanden hätten. Die Folge sei, dass manche Eltern ihre Sprösslinge „bei uns am Morgen abgeben und nachmittags wieder abholen, ohne sich selbst einzubringen“, sagt Bechteler. Früher sei es an der Staufner Volksschule üblich gewesen, dass Kinder und Jugendliche im Sportunterricht in die Loipe und auf die Piste gegangen seien. Da aber oft Sportstunden gekürzt würden, „leidet auch der Skisport unter den Streichungen“. Und es gebe auch Haushalte, die sich den Skisport für ihre Kinder nicht mehr leisten könnten und die Sportart wechseln. „Fußballschuhe sind halt billiger als eine Skiausrüstung“, lässt Bechteler wissen. Ihm machen auch der Klimawandel und die immer weniger werdenden Schneetage Sorgen. „Ich bin jetzt 67. An so wenig Schnee wie in diesem Winter kann ich mich nicht erinnern.“