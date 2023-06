Hunderte Flüchtlinge im Oberallgäu erwartet - Landrätin: „Wir brauchen schnell Unterkünfte"

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller bittet die Kommunen, Unterkünfte für Geflüchtete bereitzustellen. Viele Flüchtlinge werden erwartet.

02.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die steigende Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine stellt den Landkreis Oberallgäu weiter vor Probleme. Landrätin Indra Baier-Müller appellierte jetzt bei der Kreisverbandsversammlung des Gemeindetages an die Oberallgäuer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. „Wir brauchen schnell Unterkünfte“, sagte Baier-Müller.

Deswegen sei auch das Zelt als provisorische Unterkunft in Immenstadt errichtet worden. Das sei aber nur eine Notlösung, betonte die Landrätin. „Niemand will lang in so einem Zelt wohnen und leben.“ Derzeit seien rund 2500 Menschen im Oberallgäu, die aus der Ukraine geflüchtet oder einen Asylantrag gestellt hätten – über 1000 Flüchtlinge in privaten Unterkünften. Doch im Zuge der Umverteilung der Kriegsflüchtlinge in Deutschland – Bayern hat im Verhältnisse weniger Geflüchtete untergebracht als andere Bundesländer – werden 350 Menschen im Oberallgäu ankommen, kündigte die Landrätin an. „Wir rechnen mit weiteren Bussen in den nächsten Wochen.“

Flüchtlinge: Oberallgäu auf die Unterstützung der Kommunen angewiesen

Deshalb sei der Landkreis auf die Unterstützung der Kommunen angewiesen. „Wir müssen anmieten, was wir kriegen können“, sagte die Kreischefin. Diese Entscheidungen könnten nicht immer in Einklang mit den Städten und Gemeinden getroffen werden. „Ich verstehe, dass es da Unmut gibt“, sagt Baier-Müller. „Aber wir können die Menschen nicht im Regen stehen lassen.“ Bürgermeister Gerhard Frey aus Sulzberg sagte der Landrätin Unterstützung zu, bat im Gegenzug aber darum, die Kommunen bei praktischen Problemen wie der Erweiterung der Betriebserlaubnis bei Kindertagesstätten zu unterstützen, sodass dort auch die Kinder Geflüchteten aus der Ukraine betreut werden können.

Lesen Sie auch: Landrätin warnt: Flüchtlingslage im Oberallgäu spitzt sich weiter zu