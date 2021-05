Zauberfuß auf neuer Mission: Wie der Sonthofer Yusuf Bakircioglu heute lebt

Vor zwei Jahren hat Yusuf Bakircioglu die Trainerbank verlassen. Noch heute ist der 47-Jährige dem „runden Leder“ verbunden. Mit welchem Job er liebäugelt.

17.05.2021 | Stand: 20:05 Uhr

„Mir fehlt der Fußball sehr“, gibt Yusuf Bakircioglu zu. Dabei ist es noch gar nicht allzu lange her, als der 47-Jährige die Trainerbank verlassen hat. Den 30. März 2019 wird er so schnell nicht vergessen, denn an diesem Tag neigte sich ein sportlicher Traum dem Ende. Das damals im Abstiegsstrudel steckende Bayernliga-Team des 1. FC Sonthofen musste vor heimischem Publikum gegen die spielstarken Gäste von Türk Gücü München eine 1:4-Pleite einstecken. Nach dem Spiel suchte der Coach das Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen.

Dabei räumte er ein, dass er den zeitlichen Aufwand des höherklassigen Trainerjobs nicht mit den ebenso hohen Anforderungen seines eigenen Unternehmens unter einen Hut bekomme.

"Belastende Phase" im Abstiegskampf mit dem 1. FC Sonthofen

Da er sich erst 2018 mit einem Messdienstunternehmen selbstständig gemacht hatte, lag darauf auch damals seine oberste Priorität. Trotz der „belastenden Phase“ im Abstiegskampf hätte Bakircioglu zwar bis Saisonende weitergemacht, oberstes Ziel war für ihn jedoch, die beste sportliche Lösung für die Mannschaft zu finden. Unter diesem Aspekt war es in seinen Augen „absolut richtig“, fünf Spieltage vor Saisonende mit Benjamin Müller „frischen Wind“ auf die Trainerbank zu bringen.

Als Kicker ein Filigrantechniker, prägte Yusuf Bakircioglu über viele Jahre das Spielgeschehen im Mittelfeld des 1. FC Sonthofen. Der DFB-Stützpunktleiter coachte 2018/2019 auch die Bayernliga-Mannschaft des FCS. Bild: Dominik Berchtold

„Man kann nicht zwei große Ziele auf einmal ansteuern, sonst geht der Fokus verloren“, sagt Bakircioglu heute mit Wehmut. Obwohl es ihm durch diese sportliche Übergabe möglich war, sich voll darauf zu konzentrieren, sein Unternehmen auf sichere Beine zu stellen, hat ihm doch das Herz geblutet. Schließlich war der leidenschaftliche Fußballer den Großteil seiner 40-jährigen Zeit auf und neben dem Rasen bei den Kreisstädtern und hätte mit diesen gerne vor dem Abschied zumindest den ersehnten Klassenerhalt in trockene Tücher gebracht.

Denkwürdige Bayernliga-Saison - in jeder Hinsicht

Obwohl es für Bakircioglu mit nur einem knappen Jahr eine äußerst kurze Zeit auf der Bayernliga-Bank war, behält er sie als „durchweg positive Erfahrung“ in Erinnerung, die ihm „richtig Spaß gemacht“ hat. Zu Saisonbeginn zeigte sein Team „richtig guten, offensiv ausgerichteten Fußball“, der anfangs auch von Erfolg gekrönt war. Der 3:1-Derby-Sieg gegen den TSV Kottern war nicht nur für den 47-Jährigen eines der sportlichen Highlights dieser Saison. Allen Beteiligten war jedoch klar, dass die Gesamtkonstellation eine schwierige werden würde.

Nach dem Weggang von Esad Kahric hatte der Verein ein „Umbruch-Jahr“ ausgerufen. Das Team wurde umstrukturiert mit dem Ziel ihr „ein Gesicht zu geben“. Dafür setzte man vermehrt auf den eigenen Nachwuchs. Heutige Leistungsträger, wie Gregor Mürkl, wurden in besagter Saison hochgezogen und mit ihrem Werdegang zum Stammspieler ist zumindest „ein Teil-Ziel erreicht“.

Bakircioglu noch heute für die "AH" des FCS aktiv

Ganz dem Fußball abschwören konnte Yusuf Bakircioglu auch nach seinem Abschied von der Sonthofer Trainerbank nicht. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Teamkollegen kickt er für die „AH“ der Kreisstädter und steht noch immer für einen Einsatz in der zweiten Mannschaft zur Verfügung, wenn dort Not am Mann ist. Durch seine eigenen Erfahrungen zollt er jedem Coach, der über der Landesliga im Traineramt ist, noch größeren Respekt. Nach seiner dreijährigen Spielertrainertätigkeit beim FC Immenstadt und der fünfjährigen Erfahrung als Jugendtrainer der Kreisstädter war das Amt als Bayernliga-Coach für Bakircioglu „noch mal eine ganz andere Hausnummer“.

In der Hoffnung, dass seine Firma ihm in Zukunft doch vielleicht mehr zeitlichen Spielraum lässt, liebäugelt der 47-Jährige allerdings schon mit einer Rückkehr auf die Trainerbank – „Fußball ist meine Leidenschaft“, betont er noch heute. Vereine auf Trainersuche haben dennoch keinen Grund hellhörig zu werden, denn im Gespräch mit dem Sonthofer Urgestein wird schnell klar, dass sein Herz nur für einen Club schlägt: „Ich will am Ball bleiben, aushelfen und den Verein unterstützen“, betont Yusuf Bakircioglu. „Ich will dem FCS durch ehrenamtliche Arbeit etwas zurückgeben.“

Denn gerade als DFB-Stützpunkttrainer weiß der Sonthofer, wie wichtig die vereinsinterne Ausbildung der Nachwuchskicker ist. Umso mehr freut er sich jedes Mal, wenn er bei einem Heimspiel des Seniorenteams seine Jungs aus den damaligen C-Junioren, die er von der Kreisklasse in die Bezirksoberliga führte, im FC-Trikot auflaufen sieht und erkennt, wie sie „sportlich und charakterlich gereift sind. Das sind die schönen Momente der Karriere, weil sie zeigen, dass ich etwas weitergeben konnte.“

Highlights in München, Memmingen und Sonthofen

Beim Blick auf seine aktive Zeit waren die beiden Spielzeiten beim damals viertklassigen Türk Gücü München natürlich „außergewöhnlich“. Im „Bomben-Kader“ unter Profi-Bedingungen zu trainieren und zu spielen – noch dazu mit namhaften Teamkollegen wie Cacau und Ilhan Mansiz – war für Yusuf Bakircioglu „eine tolle Zeit, in der ich auch als Persönlichkeit gereift bin“. Nichtsdestotrotz kommen in ihm zuallererst Erinnerungen aus dem Allgäu hoch.

Mit der ersten Mannschaft der Kreisstädter feierte er Anfang der 1990er Jahre seinen ersten Aufstieg, damals von der A-Klasse in die Bezirksliga. Später gehörte er als Leistungsträger dem Team an, das als Bezirksoberliga-Meister erstmals den Aufstieg in die Landesliga schaffte. „Darauf haben wir jahrelang hingearbeitet“, erinnert sich Bakircioglu und erzählt voller Stolz, welch guten Kader sie 2007 unter Erfolgscoach Stefan Keller hatten.

Diese schöne Zeit lässt auch keine Reue zu. Während seiner Zeit bei Türk Gücü erhielt Bakircioglu Anfragen, die ihm die den Sprung ins Profigeschäft ermöglicht hätten. Allerdings aus der Türkei. Diese hat er ausgeschlagen, weil ihm die geplante Familiengründung hier im Allgäu wichtiger war. Mittlerweile lebt Yusuf Bakircioglu mit seiner Frau Mine und den Töchtern Yelda (20) und Mina (14) in Sonthofen. Sportlich kehrte er nach seiner Münchner Zeit und einem Jahr beim FC Memmingen, bei dem er unter Top-Trainer Hermann Badstuber trainierte, nach Sonthofen zurück.

