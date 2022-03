Zigarren, Tränen und ein müder Coach: So feiert der ERC Sonthofen die Meisterschaft

Der ERC Sonthofen krönt seine Traumsaison mit dem Gewinn der bayerischen Bezirksliga-Meisterschaft. Trainer Peter Waibel über eine denkwürdige Nacht.

14.03.2022 | Stand: 17:13 Uhr

Fünf Stunden mussten reichen. „Mehr Schlaf braucht’s nicht. Und jetzt wird es ja ruhiger“, sagt Peter Waibel. „Vielleicht habe ich das früher besser weggesteckt. Aber solche Abende zu erleben, ist das Schönste, das es gibt.“

Es ist der Morgen nach einer historischen Nacht, als wir den Trainer des ERC Sonthofen telefonisch erreichen. Wenige Stunden zuvor haben seine Schützlinge dem Coach das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht: Der ERC krönte seine herausragende Bezirksliga-Saison nach einer nicht minder imposanten Play-off-Finalserie gegen den ERSC Ottobrunn (8:1-Heimsieg und 5:0-Auswärtserfolg) mit dem Gewinn der bayerischen Bezirksliga-Meisterschaft. Am Dienstag feiert Peter Waibel seinen 65. Geburtstag.

100 Fans feiern den ERC in Ottobrunn

Doch an seinem Ehrentag dürften die Nachwehen der Meisterfeier weitgehend überwunden sein. „Von 3 bis 8 Uhr zu schlafen, ist mir früher leichter gefallen. Aber das nimmt man gerne in Kauf. Es war faszinierend“, schwärmt Waibel. „Der Abend war überragend. Wir haben immer klargemacht, dass wir den Aufstieg wollen. Die Meisterschaft ist das absolute i-Tüpfelchen. Entsprechend haben sich die Jungs gefreut. Auch wenn es schade war, dass wir den Titel auf gegnerischem Eis geholt haben.“

Immerhin war die Anhängerschaft der „Schwarz-Gelben“ mit 100 Fans in Ottobrunn stattlich vertreten. Nach dem Erfolg stürmten diese das Eis und feierten mit ihren Helden nach der Pokalübergabe auf dem Eis – „inklusive kalter Getränke und der obligatorischen Siegeszigarre“, wie Waibel erzählt. „Wir mussten recht bald vom Eis, weil nach uns eine Hobbytruppe kam, aber wir haben in der Kabine kurz weitergemacht und auf der Heimfahrt im Bus sowieso.“

Meistercoach Peter Waibel: „Alles Bisherige übertroffen“

Zurück in Sonthofen soll die Meisterparty in der Stadiongaststätte Overtime ihren Höhepunkt gefunden haben, ehe für den alten Trainerfuchs um zwei Uhr Schluss war. „Es war nach all den schwierigen Situationen mit der Corona-Zeit, den Unterbrechungen und all den Widrigkeiten ein Titel, der alles Bisherige übertroffen hat“, sagt Waibel, der immerhin schon die beiden Bayernliga-Meisterschaften in den 1990er Jahren und 2014 erlebt hat. „Wir haben in diesem Verein tolle Erfolge und heftige Misserfolge erlebt. Aber das ist das Maximale. Wir haben ein absolutes Top-Team gehabt und da wir das nun geschafft haben, ist uns eine Last von den Schultern gefallen. Da waren schon viele sehr emotional.“

Lesen Sie auch

Eishockey-Bezirksliga Mission Aufstieg erfüllt! ERC Sonthofen stürmt vorzeitig in die Landesliga

Wenige Stunden zuvor hatte dieses „Top-Team“ die in ihrer Bezirksliga Gruppe III dominanten Ottobrunner ein letztes Mal mit 5:0 in die Knie gezwungen und den Titel besiegelt. Gegen die nur mit zwölf Mann angetretenen Gastgeber traf Routinier Ondrej Havlicek schon nach sechs Minuten zum 1:0. Im Mitteldrittel legte er mit dem 2:0 nach – Denis Adebahr, Co-Trainer Vladimir Kames und David Mische erhöhten zum späteren Endstand. 46 Stunden zuvor hatte Sonthofen auf heimischem Eis Spiel eins der Serie mit 8:1 gewonnen. „Obwohl der Aufstieg schon fix war, haben wir immer wieder an die Jungs appelliert, dass der Titel mit dieser Mannschaft unser Ziel sein muss“, sagt Waibel. „Man kann unterschiedliche Erfolge schaffen. Aber Meister zu werden – egal in welcher Liga – das schafft man im Leben nicht so oft.“

Beeindruckende Zahlen beim ERC Sonthofen

Die nackten Zahlen untermauern die Dominanz der Oberallgäuer in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison: Von möglichen 60 Punkten aus den 20 Spielen in der Hauptrunde und den Play-offs holte der ERC 58, stellte mit 186 Toren (9,3 pro Spiel) und 27 Gegentoren die beste Offensive und Defensive aller Gruppen. „Es hat sich bewahrheitet: Die Defensive gewinnt Titel – und wir haben überragend verteidigt. Offensiv war es sowieso sensationell“, lobt Waibel.

Und so haben sich seine Schützlinge um den spielenden Co-Trainer Vladimir Kames die Pause verdient. Stadion und Kabine werden in den kommenden Tagen geräumt. Ein von Kevin Adebahr organisiertes Hüttenwochenende am letzten März-Wochenende soll die außerordentliche Saison abrunden, ehe im Mai das Trockentraining für die Landesliga ansteht. Bis dahin aber wird erstmal aufgeräumt. „Alles, bis auf den Pokal“, sagt Waibel. „Der bekommt einen Platz im Overtime, wo die anderen schon stehen.“ Die aus den glorreichen Zeiten.