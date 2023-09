Darum spendet die Maha Rettungskräften 1000 Hubschrauber-Kuscheltiere

Die Rauch-Familienstiftung der Maha in Haldenwang spendete Kuscheltiere im Wert von über 8000 Euro - ein Name für die knuffigen Hubschrauber fehlt noch.

12.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

1000 Hubschrauber-Kuscheltiere in einem Wert von rund 8000 Euro spendet die Rauch-Familienstiftung der Maha in Haldenwang. Beiratsvorsitzender Anton Klotz (vorne links) hat sie an die Rettungskräfte übergeben.

Aufmunterung beim Transport und in der Klinik

Das Spielzeug soll als Aufmunterung dienen, wenn Kinder ins Krankenhaus transportiert werden oder in einer Klinik sind. Bis zum 15. Oktober suchen die Rettungskräfte noch nach einem passenden Namen für den Plüsch-Hubschrauber. Hierfür rufen sie auf, Namensvorschläge an die Mailadresse info@christoph17.de zu schicken. Der Vorschlag, der gewinnt, erhält dem Team zufolge einen Präsentkorb – selbstverständlich mit dem Plüsch-Hubschrauber.

