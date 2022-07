Irisch-amerikanische Party vor der Basilika - mit den Dropkick Murphys

Die „Dropkick Murphys“ treten zum Open Air in Kempten an. Auch in Füssen gibt es demnächst große Freiluft-Konzerte. Nur Corona kann die Shows noch torpedieren.

07.07.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Es gibt etliche Kulturveranstalter, die wegen der Corona-Pandemie immer noch über zögerlichen Publikums-Zuspruch klagen. Bei Allgäu-Concerts ist davon nicht die Rede. Die großen Open Airs., die in den nächsten Wochen in unserer Region anstehen, verkaufen sich bestens, erklärt Michaela Schneider, Chefin des Buchenberger Veranstalters. So haben sich schon 4000 Musikfans Karten für das Freiluft-Konzert mit den „Dropkick Murphys“ am 9. Juli in Kempten gekauft. Und für die vier Konzerte der Königswinkel-Open-Airs am Forggensee in Füssen, wo bis zu 11.000 Gäste Platz finden, laufe der Vorverkauf ebenfalls bestens. Beim (bestuhlten) Konzert von Roland Kaiser (23. Juli) erwartet Schneider 8000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Sarah Connor (29. Juli) sei ebenfalls fast ausverkauft. Rapper Sido (30. Juli) liege bei 5500 verkauften Tickets, und bei Wincent Weiss (31. Juli) ist noch etwas mehr Luft nach oben bei rund 4000 abgesetzter Karten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.