Ist die Sparkasse Kaufbeuren ein Fusionskandidat?

Unruhige Zeiten für die Sparkasse Kaufbeuren: Der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Bosse spricht von zunehmendem Kostendruck und löst damit Spekulationen aus.

19.02.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind seit Jahren in Fusionslaune. Steigender Kostendruck, wegbrechende Zinserträge, immer mehr Digitalisierung: Das sind Entwicklungen, die große Häuser oft besser abfedern können. Die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, eine der kleinsten Sparkassen in Bayern, pochte bislang auf ihre Eigenständigkeit. Umso überraschender, dass Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) nun eher beiläufig einige Sätze zur Situation des Kreditinstitutes fallen ließ. Bei einer öffentlichen Ausschusssitzung des Stadtrats, in der es um städtische Beteiligungen ging, sprach er von erheblichem Druck. Ertragsseitig sei man auf „schmalem Grat“ unterwegs, die Frage einer Fusion könne sich stellen.