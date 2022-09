Gaspreisdeckel beschlossen: Gibt es jetzt wieder genug Kohlensäure für die Brauereien?

Die Bundesregierung hat den Gaspreisdeckel für Unternehmen beschlossen. Können Brauereien, denen die Kohlensäure fehlt, jetzt wieder aufatmen?

Nachdem die Länder der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch einen Energiepreisdeckel für Strom, Gas und Wärme auch für Unternehmen gefordert haben, reagierte der Bund und beschloss den Gaspreisdeckel. „Der Bund hat die Zeichen der Zeit endlich erkannt und rechtzeitig die richtige Entscheidung getroffen“, sagt der Allgäuer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl ( FW) mit Blick beispielsweise auf die Aktienbrauerei Kaufbeuren, die wegen des Kohlensäuremangels vorübergehend ihre Limonadenproduktion eingestellt hat.

Die explodierenden Energiekosten seien ohnehin ein Riesenproblem für die meisten Betriebe, meint Pohl. Wenn aber ein für die Produktion existenznotwendiger Rohstoff wie Kohlensäure fehlt, sei das Aus einer Vielzahl von Mittelstandsbrauereien programmiert, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Kohlensäure-Mangel: Hilferuf der Brauereien

Pohl hatte Anfang September den Hilferuf zahlreicher Brauereien zum Anlass genommen, einen Brandbrief an seinen Parteifreund, Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, zu schreiben. Er bat den Minister, auf die Bundesregierung einzuwirken und einen Gaspreisdeckel für gasintensive Unternehmen zu fordern. Kohlensäure entsteht als Nebenprodukt bei der Fabrikation von Dünger, der wiederum im Wesentlichen aus Gas hergestellt wird.

Aiwanger reagierte, holte die Betroffenen an einen Tisch im Wirtschaftsministerium und übernahm Pohls Forderung nach einem Gaspreisdeckel. Außerdem bat er Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die „nicht zielführende Gasumlage zu streichen“.

Pohl: Druck aus Bayern habe Wirkung gezeigt

Nun habe der Druck auch aus Bayern Wirkung gezeigt, sagt Pohl. „Wir sind also auf eine robuste Wirtschaft, die gute Gewinne macht, angewiesen“, sagt der Abgeordnete. „Dazu müssen wir notfalls auch in der Krise zusätzliche Schulden machen, um langfristige Schäden an unserer Wirtschaft zu vermeiden.“

Dies gelinge nur mit niedrigen Steuern und Rahmenbedingungen, in denen gute Gewinne gemacht werden. Pohl geht davon aus, dass das Problem mit der Verfügbarkeit von Gas nun gelöst ist. Den guten Ruf des Bieres verdanke der Freistaat nicht in erster Linie dem Oktoberfest, sondern den 700 Brauereien in Bayern.

