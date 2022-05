Am Ende im Spielrausch - SG Kaufbeuren auf dem Weg nach oben

Die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz bleiben nach einem Sieg gegen Weilheim im Aufstiegsrennen zur Landesliga. Jetzt wartet ein Brocken.

31.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz hat einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen zur Landesliga geholt. Sie schlugen den TSV Weilheim mit 37:25 (16:12).

Viele Ausfälle zu kompensieren

Mit einer Niederlage hätten sich die Kaufbeurer den Aufstieg wohl abschminken können – und die Voraussetzungen waren denkbar ungünstig: Mit Jonas Klöck (krank), Niklas Klöck (beruflich verhindert) und Julian Sagner fielen drei wichtige Stützen aus. Diese Ausfälle galt es zu kompensieren. Allerdings konnte Jakub Mrklas reaktiviert werden. Auch Matthias Seidel sowie Torhüter Kilian Hohenreiter standen zum ersten Mal im Kader der Ersten.

Nur langsam in Tritt gekommen

Genauso ungünstig wie die Ausgangslage war, begann auch das Spiel für die Schmuckstädter – mit einem Rückstand. Doch langsam kamen sie in Tritt. Attila Aponyi im Kaster der SG verlieh seinen Vorderleuten mit seinen Paraden die nötige Sicherheit und nach 13 Spielminuten schien sich das Blatt zu wenden (9:5). Aber die Gäste ließen sich nicht abschütteln und kamen immer wieder heran. Doch Mrklas warf in der 30. Minute erstmals eine 5-Tore-Führung heraus, die Weilheim bis zum Halbzeitpfiff nur leicht verkürzte (16:12). Die Oberbayern trafen aber direkt nach Wiederanpfiff, doch postwendend konterten die Schmuckstädter wieder.

Attila Aponyi lässt Gegner verzweifeln

Dann lief Keeper Aponyi richtig heiß und zu Höchstform auf. Mit teilweise spektakulären Paraden verunsicherte er die Gäste, die immer öfter an ihm verzweifelten und selbst klarste Chancen vergaben. Die SG hingegen verwandelte die Angriffe und schnellen Tempogegenstöße jetzt sicher, sodass nach 45 Minuten Manuel Reckziegel erstmals einen 10-Tore-Unterschied (28:18) erzielte. Knackpunkt war auch die Blaue Karte gegen einen Weilheimer nach einer überharten Aktion an Florian Bartelt (39.). Von da an spielten sich die Schmuckstädter nahezu in einen Spielrausch. Coach Chryplewicz wechselte dann Kilian Hohenreiter im Tor ein, der ihm das Vertrauen mit entschärften Strafwürfen und einigen gehaltenen Bällen zurückgab. Auch Matthias Seidel überzeugte bei seinem ersten Auftritt in der BOL und einem Premierentor. Die Oberbayern ergaben sich zwar nicht ihrem Schicksal, hatten aber gegen die gut aufgelegte SG letztlich mit 37:25 das Nachsehen.

Am Ende war es eine geschlossene Mannschaftsleistung, in der jeder seinen Teil zum Erfolg beigetragen hatte. Patrick Spitschan war mit acht Toren erfolgreichster Werfer, gefolgt von Christoph Dreher (7). Die übrigen Akteure der SG: Aponyi, Hohenreiter (Tor); Reckziegel 5, Heil 1, Bartelt 4, Haggenmüller 3, Kinberger, Konstantin 3, Seidel 1, Balkow 1, Römer, Mrklas 4.

Lesen Sie auch

Handball SG Kaufbeuren Den Verfolger aus der Halle geschossen - SG siegt im Spitzenspiel

Mit diesem Erfolg sollte die SG genügend Selbstvertrauen getankt haben, um das schwere Heimspiel am Donnerstag ab 20.15 Uhr gegen die HSG Isar-Loisach zu bestehen.

B-Jugend eine Runde weiter

Die männliche B-Jugend setzte sich in ihrem Spiel für die Qualifikation zur bezirksübergreifenden Oberliga durch. Der Gegner hieß ebenfalls TSV Weilheim. In einem spannenden Match lagen die Kaufbeurer zur Pause noch zurück (12:13), ehe sie in den zweiten 25 Minuten das Blatt zu ihren Gunsten wendeten. Mit dem äußerst knappen 22:21-Erfolg schafften sie den Sprung in die nächste Runde.