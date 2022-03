Angst vor radioaktiver Strahlung: Kaufbeurer decken sich mit  Jodtabletten ein

Hamsterkäufe schaden, sagen Apothekerinnen aus Kaufbeuren. Sie erklären, warum eine vorsorgliche Jod-Einnahme nichts bringt und Arzneispenden selten helfen.

Russland hat Tschernobyl eingenommen und das größte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja angegriffen, Putins Atomstreitkräfte sind in Alarmbereitschaft. Die Angst vor einem Nuklearangriff oder -unfall wächst in der deutschen Bevölkerung. Und die Sorge vor erhöhter Strahlenbelastung treibt auch in Kaufbeuren mehr Menschen in die Apotheken als vor dem Krieg in der Ukraine – wie überall in Deutschland, verzeichnet man auch hier eine gestiegene Nachfrage nach Jodtabletten.

Nachfrage steigt direkt nach russischer Einnahme Tschernobyls

In der Brunnen-Apotheke in der Kaufbeurer Altstadt wollten sehr viele Kunden solche Präparate kaufen, nachdem sie in den Medien von der russischen Einnahme Tschernobyls erfahren hatten, berichtet Apothekerin Cornelia Zinth, „da konnten wir direkt einen Sprung nach oben feststellen“. Sie und ihre Kolleginnen erläuterten dann, warum eine vorbeugende Einnahme von Jodtabletten weder notwendig noch sinnvoll ist. „In den Gesprächen finden wir meist recht schnell heraus, warum die Leute die Tabletten kaufen möchten“, erklärt Zinth.

Niedrig dosierte Tabletten schützen nicht vor Strahlung

Sie informiere sie darüber, dass die niedrig dosierten Pillen, die in Apotheken erhältlich sind, der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen dienen. Als Schutz vor radioaktiver Strahlung sind sie nicht geeignet: „Bei einem Atomunglück müsste man riesige Mengen schlucken.“ Die meisten Kunden sehen dann davon ab, sich mit Jod einzudecken: „In der Regel verstehen sie es. Und inzwischen ist der große Run wieder abgeflaut“, sagt sie.

Mit noch größerem Andrang gerechnet

Mit sogar noch mehr Andrang hatte Erika Di Cara gerechnet. „Es waren dann doch nicht ganz so viele, aber ich bemerke schon eine größere Nachfrage nach Jod“, sagt die Inhaberin der St. Barbara-Apotheke in Neugablonz. Zunächst habe sie erwartet, dass die Menschen Schlange stehen würden, „vor allem die Generation, die die Katastrophe von Tschernobyl 1986 intensiv miterlebt und zu dieser Zeit vielleicht auch Kinder geboren hat“. Je nach Nachrichtenlage, könne sich das aber jederzeit ändern.

Beratung gehört immer dazu

Als Apothekerin sei es ihre Aufgabe, über die Medikamente, beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel, die sie verkauft, aufzuklären. „Ich frage vorsichtig nach“, sagt sie. Nach dem Beratungsgespräch lassen einige Kunden das Jodpräparat dann doch in der Apotheke, andere wollen es aber trotzdem mitnehmen. Patienten, deren Schilddrüse aufgrund einer Erkrankung medikamentös eingestellt ist, sollten kein Jod zur Nahrungsergänzung einnehmen. Ansonsten schade es normalerweise nicht, solange die Dosierung eingehalten wird. Das Spurenelement werde auch Speisesalz und vielen Fertiggerichten zugesetzt, um die Kropfbildung zu verhindern.

Selbstmedikation birgt Risiko für Gesundheit

In der Apotheke im Buron-Center erkundigten sich in den vergangenen beiden Wochen immer mehr Kaufbeurer nach Jodtabletten. „Wir sagen unseren Kunden, dass eine Selbstmedikation nicht vor Strahlenbelastung schützt und sogar eher gesundheitliche Risiken birgt“, erklärt Apothekerin Constanze Lerzer. Menschen mit einer sogenannten Hashimoto-Thyreoiditis etwa sollten kein Jod nehmen. Bei ihnen ist die Schilddrüse chronisch entzündet, die Tabletten könnten die Symptome noch verschlimmern, warnt Lerzer. Ein weiterer Punkt: Hamsterkäufe können zu Lieferengpässen führen. Menschen, die tatsächlich Jod brauchen, bekommen dann schlimmstenfalls keines mehr.

Medikamente zu spenden ist meist nicht sinnvoll

Seit Ausbruch des Krieges beobachtet die Apothekerin, dass auch andere Medikamente verstärkt gekauft werden, vor allem Schmerzmittel. So habe kürzlich ein Kunde eine größere Menge Paracetamol verlangt. „Viele Menschen wollen jetzt spenden, auch Medikamente. Doch das ist eher nicht sinnvoll“, sagt Lerzer. Zum einen seien die medizinischen Bedürfnisse von Menschen in Krisen oft speziell, „die Helfer vor Ort wissen am besten, was benötigt wird“. Außerdem verstehen die wenigsten Ukrainer Deutsch – sie können die Beipackzettel also gar nicht lesen. Besser sei es, Geld zu spenden: „Hilfsorganisationen können so gezielt auf den Bedarf reagieren.“

