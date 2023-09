Was passiert da? - Antennen-Umbau in Kaufbeuren-Neugablonz verunsichert Anwohner

Anwohner beobachten Monteure bei der Arbeit an den Mobilfunk-Antennen in Neugablonz und fragen sich, was dort passiert. Was die Betreiber antworten.

07.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Über mehrere Tage haben in der vergangenen Woche Monteure an den Sendemasten auf dem Turm am Haus der Gablonzer Industrie gearbeitet, Anwohner in der Neuen Zeile fragten sich, was dort passiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.