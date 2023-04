Athleten aus Aruba trainieren in Kaufbeuren für die World Games

Kaufbeuren ist Host Town bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin. Für die Gäste aus Aruba ist ein Programm geplant.

09.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Rahmen der Host Town-Tage der Special Olympics World Games 2023 werden Sportlerinnen und Sportler aus Aruba – einem Inselstaat in der Karibik – in Kaufbeuren erwartet. In der Zeit vom 12. Juni bis 15. Juni 2023 werden die Gäste willkommen geheißen. Nach Ihrem Aufenthalt und Training in Kaufbeuren fahren sie weiter nach Berlin. Dort finden vom 17. Juni bis 25. Juni 2023 erstmals in Deutschland die Special Olympics World Games statt.

Vereine für Trainingsstätten gesucht

Die Stadt Kaufbeuren ist bestrebt, den Sportlerinnen und Sportler aus Aruba einen tollen Aufenthalt zu bieten: Neben der Beherbergung wird die Kommune den Gästen auch die Möglichkeit geben, an verschiedenen Trainings teilzunehmen – wie Badminton, Bowling, Fußball, Schwimmen und Tischtennis, teilt die Stadt mit. In diesem Zuge werden demnächst die städtischen Vereine angefragt, ob sie Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellen können. Damit können sie die Sportlerinnen und Sportler unterstützen. Auch ist eine Führung durch das Schloss Neuschwanstein sowie die Besichtigung der Wertachtal-Werkstätten in Füssen geplant. Am Abend des 14. Juni soll unter dem Motto „Inklusive dir!“ im neugestalteten Bereich des Jordan-Parks eine Abendveranstaltung für die gesamte Stadtbevölkerung sowie für die Gäste veranstaltet werden.

Kaufbeuren will Inklusion weiter fördern

Die Stadt Kaufbeuren fördert seit vielen Jahren umfangreich die Inklusion in der Stadt - auch mit und durch die Lebenshilfe. Deshalb ist sie stolz darauf, als Gastgeberstadt der Olympioniken aus Aruba dieses Thema sichtbar zu machen und weiter zu unterstützen. Die zuständige Referatsleiterin Cornelia Otto betont: „Die Stadt Kaufbeuren freut sich auf die Ankunft der Sportlerinnen und Sportler aus Aruba und auf die Gelegenheit, die Werte von Inklusion und Teilhabe zu feiern. Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen aufrufen, sich an dieser Initiative zu beteiligen und gemeinsam an einer inklusiven Gesellschaft zu arbeiten.“