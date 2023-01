Aus für „Royal Donuts“  – und für weitere Läden in der Kaufbeurer Innenstadt

Schon wieder schließen mehrere Läden in der Kaufbeurer Innenstadt. Darunter sind auch ein Traditionsgeschäft und eines, das erst kürzlich eröffnet hat.

11.01.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Bei der Eröffnung Mitte März des vergangenen Jahres standen viele, vor allem junge Menschen noch Schlange für buntes Süßgebäck in der Kaufbeurer Gutenbergstraße, direkt an der Spittelmühlkreuzung. Jetzt ist der „Royal Donuts“-Hype in Kaufbeuren schon wieder Geschichte.

