Ausgelaufen - Bilanz der Ostallgäuer Clubs in der Kreisliga eher mau

Für die Vereine aus der Region lief die Kreisliga-Saison nicht so gut: Zwei steigen ab, zwei landeten im Mittelfeld. Nur eine Mannschaft überzeugte - aber ein Happy End gab es nicht.

10.06.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Zwei Mannschaften haben in den zurückliegenden Monaten die Kreisliga Mitte dominiert: Babenhausen, letztlich Aufsteiger mit 62 Punkten, und der SV Mauerstetten, der nach 60 Punkten in der Hauptrunde erst in der zweiten Relegationsrunde scheiterte und somit auch zur kommenden Saison wieder Kreisligist ist. „Spielerisch“ sei Mauerstetten die stärkste Mannschaft der Liga gewesen, sagt Markus „Beppo“ Riefler, Trainer des TSV Oberbeuren über eine Liga, die er insgesamt als „spielerisch gut“ und mit „Top-Mannschaften“ beschreibt.

Oberbeuren ging der Spielfluß verloren

Seine Oberbeurer wurden am Ende siebter, was ein besseres Abschneiden als 21/22 (damals Zehnter) ist, aber nicht an die Saison 19/21 heranreicht, als Oberbeuren Fünfter wurde. Für seinen TSV, sagt Riefler, sei es eine gute Saison gewesen. In der Vorrunde habe man „klaren, einfachen Fußball“ gespielt und auch Spielglück gehabt. In der Rückrunde sei erst zum Schluss hin wieder ein „gutes und einfaches Spiel“ auch mit Spielglück zu beobachten gewesen. „In den Spielen davor waren wir einfach zu harmlos und nicht überzeugt genug.“

Neugablonz mit zwei Niederlagenserien

Nicht überzeugen konnte auch der BSK Olympia Neugablonz, der als Absteiger freilich eine schwierige Phase zu absolvieren hatte, am Ende mit Platz neun aber dennoch nicht gut dastand. Immerhin – Neugablonz bewegte sich innerhalb eines sehr engen Mittelfeldes. Die Ränge fünf und zehn trennten in der Abschlusstabelle gerade einmal sechs Punkte. Dennoch tat den Schmuckstädtern schon eine Niederlagenserie im Oktober – drei Pleiten am Stück – weh. Auch im Mai gingen drei der fünf Matches verloren, darunter war das denkwürdige 2:12 gegen Kirchheim.

Buchloedefensiv gut, aber offensiv zu schwach

Abgestiegen sind Buchloe als 13, Stöttwang auf Platz 14 und Dickenreishausen auf Position 15. Der SV Stöttwang stellte dabei mit 91 Gegentoren die mit Abstand schlechteste Defensive der Liga. Der SVS gewann mit seiner sehr jungen Mannschaft nur vier der 28 Spiele und geht somit einem Sommer des Umbruchs entgegen. Der FC Buchloe indes schoss einfach zu wenig Tore. Die Defensive war aber kreisligareif: Mit 54 kassierten Gegentoren lag der FCB diesbezüglich im Ligamittelfeld.