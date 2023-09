Neuer Bahnhalt in Kaufbeuren-Neugablonz wird barrierefrei

Der geplante Bahnhalt bekommt Aufzüge auf beiden Seiten. Die Kosten dafür tragen Bahn und Freistaat. Auch beim Kaufbeurer Hauptbahnhof soll sich etwas tun.

06.09.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Neuigkeiten gibt es laut Landtagsabgeordnetem Bernhard Pohl (FW) beim Thema Bahnhalt Neugablonz. Das Bayerische Verkehrsministerium und die DB Station & Service haben demnach nun entschieden, dass der geplante Bahnhalt durch Aufzüge auf beiden Seiten erschlossen wird.

Kosten teilen sich Bahn und Freistaat

Die Kosten dafür tragen Bahn und Freistaat, schreibt Pohl in einer Pressemitteilung. Wie berichtet, setzen sich OB Stefan Bosse ( CSU) und Pohl seit Jahren für eine Verbesserung der Kaufbeurer Bahnanbindung ein. Ein wichtiger Punkt sind dabei neue, barrierefreie Bahnhalte im Haken und in Neugablonz. Die Umsetzung gestaltete sich aber zumindest beim Halt in Neugablonz schwierig.

Pohl: "Nicht nur von der Verkehrswende reden"

Nun freut sich Pohl über die aktuelle Entscheidung. Sein Dank gelte auch Bosse „und der Stadtverwaltung, die hochprofessionell und engagiert arbeitete“. Bosse erwartet die zeitnahe Umsetzung: „Wir können nicht ständig von Verkehrswende reden, wir müssen sie machen. Dazu tragen die Bahnhalte als zusätzliches Angebot bei.“

Bahnhof Kaufbeuren: Barrierefreiheit duldet keinen Aufschub

Wie es in der Mitteilung heißt, haben die Politiker auch das Projekt „Hauptbahnhof Kaufbeuren – Bahnhofsareal“ weiter im Blick. Die Barrierefreiheit dort dulde keinen Aufschub mehr, ebenso wenig das neue Bahnhofsgebäude. Es sei Voraussetzung, dass das Areal attraktiv umgestaltet wird.