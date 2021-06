Zahlreiche Kunden wollen sich gleich zum Start in dieser Woche im Impfpass-Meldesystem registrieren lassen. Ganz rund läuft es nicht, wie Apotheker berichten.

15.06.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Wer vollständig gegen das Corona-Virus geimpft ist, kann sich seit Montag in Apotheken einen digitalen Impfnachweis abholen. Praktisch – schließlich haben die meisten Menschen ihr Smartphone sowieso immer dabei. Das Interesse an der elektronischen Alternative zum gelben Heftchen ist in Kaufbeuren riesig.