Bergwacht: 100 Jahre ehrenamtlicher Dienst in Kaufbeuren

Jubiläumsvorbereitung steht im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Bergwacht Kaufbeuren. Eine Ausstellung ist geplant und ein Extremkletterer kommt.

30.03.2023 | Stand: 14:00 Uhr

„Ein besonderes Jahr für die Bergwacht in Kaufbeuren“, mit diesen Worten begrüßte der Bereitschaftsleiter der Bergwacht Kaufbeuren, Martin Ebert, die Mitglieder zur Jahresversammlung. Er stellte in seinem Bericht die gute Zusammenarbeit innerhalb der Bereitschaft in den Vordergrund und bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für das große Engagement.

48 Rettungseinsätze

Vor allem im Jahr 2022 flossen einige Stunden der 22 aktiven Einsatzkräfte sowie der sieben Anwärterinnen und Anwärter in das Ehrenamt. So haben die Frauen und Männer aus Kaufbeuren an jedem Wochenende den Bereitschaftsdienst der Bergwacht Füssen mit mindestens zwei Rettungskräften vor Ort unterstützt. „Das sind dann pro Einsatzkraft circa 200 Stunden – und hinzu kommen noch einige für die Ausbildung“, erklärte Martin Ebert in seinem Bericht und bedankte sich dabei auch bei den Familien der Mitglieder für die Unterstützung. Denn jeder Tag ehrenamtliche Arbeit werde auch von den Familien mitgetragen. Bei den Diensten in Füssen wurde das Kaufbeurer Team zu insgesamt 48 Bergrettungseinsätzen gerufen, die zumeist aufgrund alpiner Sportarten, wie Wandern, Klettern, Rad fahren, Gleitschirmfliegern oder Skifahren geschehen waren.

Bayerische Bergwacht ist nur unwesentlich älter

„Zu jeder Zeit, bei jedem Wetter, in jedem Gelände.“ Der Bergwacht-Leitspruch bringe bereits seit vielen Jahren die ehrenamtliche Arbeit der Einsatzkräfte auf den Punkt. So feierte die Bergwacht Bayern bereits im Jahr 2020 ihr 100-jähriges Bestehen - die Allgäuer folgte 2022. „Dass nur drei Jahre später auch in Kaufbeuren eine Bergwacht gegründet wurde, ist jedoch den wenigsten bekannt“, sagte Martin Ebert in seiner Vorschau zum Jubiläumsjahr. Nicht nur deswegen möchten die Bergwachtfrauen und -männer „ihren Geburtstag“ mit der Bevölkerung feiern und werden ein informatives Festprogramm auf die Beine stellen.

Alexander Huber schaut vorbei

Der Beginn steht mit einer Ausstellung in der Sparkassenpassage ganz im Zeichen der Geschichte. Besonders freut sich die Bereitschaft auch auf den Extremkletterer Alexander Huber, der am Dienstag, 9. Mai, für einen Vortrag in den Stadtsaal nach Kaufbeuren kommt. Eine Stunde der Ruhe und Dankbarkeit für die jahrelangen unfallfreien Einsätze wird die Bergwacht dann im September bei der Bergmesse an der Fatima-Kapelle feiern.

Erlebniswelt in der Sparkassenpassage

Das Team rund um Bereitschaftsleiter Martin Ebert ist gerade mittendrin in den Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr. Wenn die Ausstellung in der Sparkassenpassage aufgebaut ist, wünschen sich die Bergwachtfrauen und -männer aus Kaufbeuren nur noch eines, dass viele Bürgerinnen und Bürger aus Kaufbeuren und der Umgebung mit ihnen in ihre Geschichte und das Erlebnis Bergwacht eintauchen.