Bernd Scheffer zeigt in Kaufbeuren "Natur-Abstraktionen"

Der Fotokünstler Bernd Scheffer zeigt in seiner Ausstellung im Sparkassen-Gewölbe in Kaufbeuren Strukturen in der Natur auf. Aber dabei bleibt es nicht.

22.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Sie sind schön, wie gemalt, und doch ganz und gar real - die Fotoarbeiten, die Bernd Scheffer derzeit im Kaufbeurer Sparkassen-Gewölbe zeigt. Unter dem Motto "Natur-Abstraktionen und andere Bilder" sind dort Abbilder der Wirklichkeit zu sehen, die meistens einen zweiten oder dritten Blick erfordern, um sie in ihrer Gänze zu erfassen. Denn Scheffer sucht mit der Kamera nicht (zwingend) das Ästhetische in der Landschaft, in der Natur oder in der Stadt. Er fahndet nach Strukturen, nach Mustern. Sei es ganz im Kleinen, etwa bei Flechten auf einem Stein. Oder ganz im Großen, wenn der Blick auf Berge und Wasserflächen oder sogar vom Flugzeug aus auf ganze Landstriche fällt.

