Betten Nägele in Kaufbeuren feiert 100. Geburtstag

Ein traumhaftes Jubiläum und Angebote für leidenschaftliche Sammler: So hat sich der Handel in Kaufbeuren verändert.

15.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das Schlafzentrum Nägele Betten & mehr in der Gutenbergstraße 9b blickt auf eine 100-jährige Tradition zurück. Im Jahr 1921 gründete die Hutmachermeisterin Centa Nägele in Tussenhausen ein Geschäft für Hüte und Textilien. Centas Sohn Karl übernahm nach dem Krieg 1949 das Geschäft. Im Sortiment befanden sich nun auch Kurzwaren, Stoffe, Bekleidung, Wäsche, Gardinen und Betten. Auch im Großhandel waren sie tätig. In den 1960iger Jahren zog das Geschäft nach Mindelheim – mit den Schwerpunkten Betten und Haustextilien – um. Erneut kam ein neuer Geschäftszweig hinzu: die erste Bettenfedernwäscherei und Reinigung in ganz Mittelschwaben. Etliche Jahre später folgte das erste Matratzenstudio im Landkreis Unterallgäu.