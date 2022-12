Biogas direkt fürs Netz: Baisweiler Landwirt geht neue Wege

Ein Landwirt will seine Biogasanlagen umnutzen. Sein Antrag wurde im Gemeinderat Baisweil diskutiert. Die Vor- und Nachteile der innovativen Technik.

26.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Gemeinde Baisweil macht den Weg für innovative Technik frei. In der jüngsten Sitzung stieß der Antrag eines Landwirts zur Umnutzung seiner Biogasanlage auf offene Ohren. In herkömmlichen Anlagen wird das erzeugte Gas über Verbrennungsmotoren in Strom umgewandelt, der dann in das öffentliche Netz eingespeist wird.

Die Prozesswärme kann im Idealfall als Fernwärme vermarktet werden. Steht für die Wärmeenergie kein Abnehmer zur Verfügung, verpufft diese oft ungenutzt. Der Landwirt im Gemeindegebiet will nun neue Wege gehen, das Gas unmittelbar in das öffentliche Gasnetz einspeisen und damit eine wesentlich effizientere Form der Energiegewinnung umsetzen. Denn Wärme entsteht erst gar nicht.

Die Folgen wurden kontrovers diskutiert

Dieser Konzeptwechsel bedeutet aber, dass die Biogasanlage vom landwirtschaftlichen zum gewerblichen Unternehmen wird und damit der Flächennutzungsplan auf diese Verhältnisse angepasst werden muss. Die Folgen einer solchen Entscheidung wurde unter den Räten durchaus kontrovers diskutiert.

So bestand zum Beispiel die Befürchtung, dass durch die geänderte Nutzung auch der Bedarf an Beschickungsgut wie Gülle und Mist für die Anlage steigt und in der Folge Anreize zu noch mehr Tierhaltung in der Region geschaffen werden. Auch das vermutlich steigende Transportaufkommen durch die Anlieferung der Gülle war eine Frage, die ausführlich diskutiert wurde.

Gemeinderat Baisweil stimmt dem Antrag zu

Letztendlich waren die Argumente der Befürworter, der Stellenwert regionaler Energieerzeugung und die Chance, mit dem Projekt, neue und effiziente Formen der Energiegewinnung zu unterstützen, ausschlaggebend dafür, dass der Änderung des Flächennutzungsplans mit 11:1 Stimmen zugestimmt werden konnte.

Ein Antrag aus der vergangenen Bürgerversammlung, südlich und nördlich der Verbindungsstraße OAL 3, eine Tempo 30-Zone einzurichten, soll in die Tat umgesetzt werden. Einstimming sprachen sich die Räte für das Vorhaben aus. Zwei Bauanfragen für Neubauten und Umnutzungen sowie ein Bauantrag für einen Spielplatzbau in der Nachbargemeinde Lauchdorf wurden ohne Stellungnahme befürwortet.