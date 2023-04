Biologe Josef Settele eröffnet in Kaufbeuren das Allgäuer Literaturfestival

Zum Auftakt der Reihe mit Lesungen in der ganzen Region erklärt der Umweltexperte die „Triple-Krise“. Der Vortrag passt auch gut zu einer anderen Veranstaltung in Kaufbeuren.

30.04.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Das 7. Allgäuer Literaturfestival eröffnet nicht etwa ein Romancier oder Lyriker, sondern ein Biologe. Zum Auftakt der Reihe, die bis Ende Mai 27 Veranstaltungen in 23 Städten und Gemeinden in der Region bietet, kommt Professor Dr. Josef Settele nach Kaufbeuren. Am Mittwoch, 3. Mai, ab 19.30 Uhr hält er im Sparkassen-Forum Kaufbeuren (Ludwigstraße 26) einem Vortrag zum Thema seines jüngst erschienen Buches: „Die Triple Krise. Artensterben, Klimawandel, Pandemien. Warum wir dringend handeln müssen“. Karten im Vorverkauf gibt es an der Kasse des Stadtmuseums Kaufbeuren. Warum müssen wir die aktuelle Krisensituation ernstnehmen? Wie können wir unseren Planeten und unsere Gesundheit nachhaltig schützen? Warum sollten wir auch auf den dunklen und den hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling achtgeben? Und was hat eine Ameise damit zu tun? In seinem Buch und seinem Vortrag will Settele aufzeigen, wie Pandemien, Artensterben und Klimawandel in einer großen, globalen Krise zusammenhängen. Seine Schlussfolgerung: „Ein Weiter-wie-bisher ist keine Option. Nur wenn wir die Natur schützen, schützen wir uns selbst.“ Settele stammt aus Kohlhunden bei Marktoberdorf. Er ist Biologe, Lepidopterologe (Schmetterlingskundler) und Umweltforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltfragen in Halle an der Saale. Bekannt ist er vor allem durch seine öffentlichen Auftritte als Sachverständiger für Umweltfragen der Bundesregierung.

Die Mitmach-Austellung „Umwelt, Klima und Du“ läut bis zum 20. August im Stadtmuseum Kaufbeuren

Der Vortrag des Umweltexperten ist nicht nur die erste Veranstaltung des Allgäuer Literaturfestivals 2023, der Lesungen, literarisch-musikalische Aufführungen, Poetry Slams, Spoken Word-Auftritte und vieles mehr an teilweise ungewöhnlichen Veranstaltungsorten zwischen Füssen und Memmingen, zwischen Buchloe und Oberstaufen folgen. Er ist auch Teil des Begleitprogramms der Sonderausstellung „Umwelt, Klima und Du“, die, wie berichtet, im Stadtmuseum Kaufbeuren zu sehen ist. Die Mitmach-Ausstellung wurde vom Jungen Museum in Frankfurt konzipiert. Für die Präsentation in Kaufbeuren wurde sie ergänzt durch historische Stücke aus der Sammlung des Stadtmuseums. In der Schau stellen sich außerdem Umwelt-Initiativen aus Wertachstadt vor. Ein umfassendes Begleitprogramm ergänzt die Ausstellung. Alle Angebote und Termine sind hier zu finden. Karten für die Veranstaltungen des Allgäuer Literaturfestivals gibt es bei den Veranstaltern an den jeweiligen Orten sowie zentral im Kartenbüro Altusried (Telefon 08373/92200, E-Mail: kb@altusried.de). Das Festivalprogramm ist hier zu finden.