Lichter, Farben, Feuer: Kaufbeurens Innenstadt wirkt wie verzaubert

Trotz Kälte und Nieselregen: Tausende Besucherinnen und Besucher aus der Region genießen die Atmosphäre beim abendlichen Shopping in der Kaufbeurer Altstadt.

17.11.2023 | Stand: 20:49 Uhr

Nass, kalt und eigentlich wenig einladend zeigt sich die Kaufbeurer Altstadt an diesem Freitagabend. Typisch November eben. Eigentlich - denn im Kopfsteinpflaster, das vom Regen glänzt, spiegeln sich bunte Lichter, an jeder Ecke knistert ein Lagerfeuer, über der Fußgängerzone schaukeln weiße Tücher, die von Scheinwerfern in verschiedenen Farben angestrahlt werden, in einigen Schaufenstern flackern Kerzen.

