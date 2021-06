"Corona" in Kaufbeuren beendet die Durststrecke für Film-Fans

Am 1. Juli meldet sich das "Corona"-Kino Kaufbeuren zurück. Der Betreiber wünscht sich "so viel Normalität wie möglich". Zum Neustart lockt ein Action-Knaller.

Ob der eine oder andere Besucher am kommenden Donnerstag in der Jogginghose ins Kino schlurft? Verwunderlich wäre es nicht, nach acht Monaten Schließung hat man sich ein bisschen ans Streamen auf dem Sofa gewöhnt – und ans entsprechend legere Outfit.

Kino ist ein Erlebnis

So bequem das sein mag, „Kino ist ein Erlebnis, das man zu Hause nicht bekommt“, findet Günter Sobeck, Betreiber des Corona Kinoplex in Kaufbeuren. Eben mehr als nur ein Abspielort für Filme. „Natürlich bin ich wahnsinnig froh, dass wir wieder aufmachen, wenn auch noch nicht bei voller Auslastung.“ Sobeck rechnet aber damit, dass in absehbarer Zeit auch die Mindestabstandsregel aufgehoben wird, in Österreich und in Sachsen sei das bereits geschehen.

Am Platz darf getrunken und geknabbert werden

Wie gut, dass am Platz die FFP2-Maske zum Verzehr von Cola, Popcorn und anderen Snacks abgenommen werden darf. Nervennahrung könnten die Zuschauer brauchen. „Wir steigen gleich mit ,Godzilla vs. Kong’ ein“, sagt Sobeck.

Schlacht der Titanen zum Start

In dem Actionstreifen liefern sich Godzilla und King Kong eine titanische Schlacht, während die Menschheit um ihr Überleben kämpft. Zeitgleich startet der Horrorthriller „Quiet Place 2“, der von einer Familie handelt, die in absoluter Stille leben muss, weil jeder noch so kleine Laut zur tödlichen Gefahr werden kann. Für die Kinder warten am 1. Juli schon um 16 Uhr „Peter Hase 2“ und Otto Waalkes als „Catweazle“.

"Es wird fast wie früher"

„Es wird also fast schon wie früher, an den Wochenenden werden wir auch die Cine-Bar wieder aufsperren“, freut sich Sobeck. Die lange Pause haben er und seine Mitarbeitenden genutzt: „Das Kino ist jetzt 22 Jahre alt, es war Zeit für ein paar Auffrischungen“. Also wurden die Popcorntheke umgebaut, eine neue Zapfanlage für Getränke bestellt und bereits im vergangenen Jahr die Lüftungsanlage erneuert. In einigen Kinosälen mussten sie Sessel aufpolstern lassen und Ersatzteile austauschen, zwei Säle werden gerade komplett neu bestuhlt. „Die können wir deshalb auch aktuell noch nicht öffnen“, erklärt Sobeck.

Fußball-EM als starke Konkurrenz

Mit dem ganz großen Ansturm rechnet er ohnehin noch nicht. Viele Menschen seien wegen der Corona-Pandemie doch noch eher vorsichtig und zurückhaltend. Hinzu kommen die sommerliche Hitze – und die Übertragungen der Fußball-EM-Spiele, die schon eine Konkurrenz zu Filmabenden seien. „Aber die echten Cineasten kommen sicher – Fußball hin oder her“, ist Sobeck optimistisch. Viele hätten in den vergangen Tagen angerufen oder per E-Mail nachgefragt, wann es endlich losgeht und mit welchem Programm.

Spätestens am 14. Juli könnte es wieder einmal eine ausverkaufte Vorstellung geben. Dann darf das Corona die Vorpremiere von „Fast & Furious 9“ zeigen, der offiziell am 15. startet. Je nach Nachfrage will Sobeck in ein paar Wochen auch wieder Spätvorstellungen anbieten. „Und irgendwann steigen wir auch wieder aufs Dach und bieten Open-Air-Kino an“, verspricht er. Jetzt wünscht er sich aber erst mal, „so viel Normalität wie möglich“.

