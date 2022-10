Defensive ist Trumpf - trotzdem begeistert das Spitzenspiel

In der von Taktik geprägten Eishockey-Partie haben die Kassel Huskies das bessere Ende gegen den ESV Kaufbeuren für sich. Trainer loben die Teams.

24.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Das Spitzenspiel in der DEL2 zwischen den Kassel Huskies und dem ESV Kaufbeuren wurde dem hohen Anspruch allemal gerecht, doch am Ende stand der Tabellenführer aus dem Allgäu ohne Punkte nach der 0:3-Niederlage vor 3059 Zuschauern in Nordhessen da. Zudem schlossen die Schlittenhunde bei einem Spiel weniger bis auf zwei Zähler zu den Jokern auf und blieb das Team von Trainer Marko Raita erstmals in dieser noch relativ jungen Saison ohne Tor. Für den nachverpflichteten Huskies-Torwart Jake Kielly war es dagegen der erste Shut-Out und insgesamt der zweite für Kassel.

Hochwertiger Austausch

„Das war ein sehr gutes Spiel mit extrem hoher Qualität“, fasste Raita hinterher die attraktive Partie zusammen, in der die beiden besten Abwehrreihen aufeinandertrafen. Vorm ersten Bully hatte sowohl die Huskies als auch der ESVK nur je 23 Gegentore hinnehmen müssen. Die solide Defensive war beiden Mannschaften auch lange anzumerken. Hinten sicher stehen und möglichst wenig dem Gegner überlassen – das schien lange die Devise der Top-Kontrahenten zu sein. Natürlich ergaben sich auch Chancen, doch schien es mehr ein taktisch hochwertiger Austausch zu sein. Trainer sehen so etwas gern – Fans bevorzugen eher den munteren Tor-Schlagabtausch.

Videobeweis für Tornachweis

Dass die Kasseler Saisonrekord-Kulisse darauf mehr als eine halbe Stunde warten musste, belegte nur mehr den Stellenwert der guten Begegnung. Da passte es auch, dass das erste Tor durch den Wolfsburger DEL-Stürmer Thomas Reichel erst nach Videobeweis gegeben wurde. Kassels Darren Mieszkowski fuhr gerade noch rechtzeitig aus dem Kaufbeurer Torraum, bevor Reichel einnetzte. Passend zum Topspiel-Charakter auch, dass es zu einem Doppelschlag kam. Denn nur 38 Sekunden bediente der von einer Verletzung erstmals zurückgekehrte Tim McGauley per toller Rückhand-Vorlage den Ex-Nauheimer Torjäger Tristan Keck, der Daniel Fießinger im ESVK-Tor keine Chance ließ. Für Keck war es erst das zweite Tor, nachdem er am Freitag beim Kasseler 3:2 in Landshut erstmals getroffen hatte.

Comeback scheitert am Keeper

„Wir haben zwei Fehler gemacht, aber wir werden zurückkommen“, meinte ESVK-Verteidiger Alexander Thiel in der Pause bei Sprade-TV noch zuversichtlich. Doch daraus wurde nichts, denn der verletzte John Lammers ging den Kaufbeurern doch ziemlich ab. Der gerade nachverpflichtete Mikko („Bambi“) Lehtonen konnte noch nicht an die alte Gefährlichkeit aus der vergangenen Serie anknüpfen. Und auch Kaufbeurens weitere Protagonisten Spurgeon, Lewis, Laaksonen und Legacé fanden immer wieder ihren Meister in Kassels Keeper Kielly.

Kleine Dinge entscheiden

Überhaupt meisterten die Huskies ihre Defensiv-Defizite besser als gedacht. Mit Keussen, Tramm, Seigo fehlten drei Stammkräfte, sodass die Stürmer Jamie Arniel und Hans Detsch hinten aushelfen mussten und zusätzlich Samuel Dotter von Kooperationspartner Hamm einsprang. 38 Sekunden vor Schluss besiegelte Vincent Schlenker schließlich Kaufbeurens erst dritte Saisonniederlage mit einem Schuss ins leere Tor. „Kleine Dinge“ hätten eben den Unterschied ausgemacht, merkte Raita noch an. Dennoch sei er zufrieden, sein Team habe alles reingelegt. Kassel-Coach Bo Subr sprach von „Tempo und Struktur“ im Spiel und eben auch von den „Kleinigkeiten“, die die Partie entschieden hätten. „Außerdem haben die Fans unser Team gut gepusht“, lobte der Trainer die geduldigen Fans.

Mithin gelang den Huskies so auch die Revanche für die zur Saisonpremiere in Kaufbeuren erlittene 1:2-Niederlage. Auf die zwei weiteren Duelle der beiden Mannschaften darf man gespannt sein.