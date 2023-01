Die CSU hat einen Landtagskandidaten: So tickt Peter Wachler

In einer Stichwahl wird der Unterallgäuer Peter Wachler als Direktkandidat für die Landtagswahl und möglicher Nachfolger von Franz Pschierer nominiert.

12.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Die beiden CSU–Kreisverbände Unterallgäu und Ostallgäu haben in Rammingen eine außerordentlich spannende Delegiertenversammlung erlebt. Nach 28 Jahren ist es erstmals wieder zu einer wirklichen Wahl gekommen. All die Jahre zuvor gab es für das Direktmandat für die Landtagswahl nur einen Bewerber, der im Vorfeld auserkoren worden war. Nach dem Austritt des früheren Staatsministers Franz Josef Pschierer aus der CSU stellten sich gleich vier Kandidaten zur Wahl. Die Entscheidung fiel in einer Stichwahl – und zwar auf Peter Wachler.

