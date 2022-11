Die CSU nominiert im Januar

Nach dem Wechsel von Franz Pschierer zur FDP sucht die CSU einen Nachfolger für den Stimmkreis Kaufbeuren. Vier Bewerber gehan am 11. Janaur ins Rennen.

25.11.2022 | Stand: 14:59 Uhr

Ihren Direktkandidaten für die Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Kaufbeuren will die CSU am Mittwoch, 11. Januar, nominieren. Darauf einigten sich die zuständigen Kreisverbände aus dem Ost- und dem Unterallgäu, berichtete Ostallgäus Kreisvorsitzende Angelika Schorer auf Nachfrage. Die Aufstellungsversammlung findet um 19.30 Uhr im Gasthaus Stern in Rammingen statt.

Nachfolger für Franz Pschierer gesucht

Es geht um einen Nachfolger für den langjährigen Stimmkreisabgeordneten Franz Pschierer, der Ende September zur FDP gewechselt ist. Bisher bewerben sich vier Kandidaten: Stadtrat Gerhard Bucher jun. und Dr. Thomas Jahn aus Kaufbeuren, Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler und CSU-Ortsvorsitzender Christoph Walter aus Mindelheim. Die vier stellen sich Anfang Dezember zunächst bei den Kreisverbänden in internen Veranstaltungen vor. Dazu sollen laut Schorer auch alle Delegierten aus dem Ost- und Unterallgäu sowie der Stadt Kaufbeuren eingeladen werden.

Das Unterallgäu verfügt über die Mehrheit

In die Nominierungsversammlung am 11. Januar entsendet das Unterallgäu 62 Delegierte, das Ostallgäu samt Kaufbeuren 38. Somit liegt die Mehrheit klar bei den Unterallgäuern. Auch Franz Pschierer stammt aus Mindelheim. Es wird spekuliert, dass er für die FDP im Stimmkreis Memmingen ins Rennen geht.