Die kleine Emma ist das Neujahrs-Baby am Klinikum Kaufbeuren

Während draußen noch gefeiert und geböllert wurde, machte sich auf der Geburtsstation des Kaufbeurer Klinikums das erste Baby des Jahres 2023 auf den Weg.

02.01.2023 | Stand: 12:19 Uhr

Hurra, ein Mädchen: Während draußen noch gefeiert und geböllert wurde, machte sich auf der Geburtsstation des Kaufbeurer Klinikums das erste Baby des neuen Jahres auf den Weg.

Emma kam um 3.17 Uhr zur Welt

Am frühen Morgen des Neujahrstags, um 3.17 Uhr, wurde dort die kleine Emma mit 2975 Gramm Gewicht und einer Größe von 50 Zentimetern geboren. Die Geburt begleiteten die Ärztin Helena Caro Garcia und Hebamme Tanja Tübben, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums.

Lesen Sie auch: Bilanz der Einsatzkräfte: 2023 startet in Kaufbeuren weitgehend friedlich.

Einer der beliebtesten Mädchenvornamen weltweit

Emma ist seit einigen Jahren einer der beliebtesten Mädchenvornamen weltweit. In vielen Ländern liegt er weit vorn in den Vornamensstatistiken. In Kaufbeuren teilte sich Emma zuletzt Platz drei mit Lena, Leonie und Lina. Der Vorname Emma stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „die Erhabene“.

Chefärztin freut sich für die Familie

Die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Daniela Dieterle, freut sich für die Familie. Werdende Mütter und Väter sollen auf ihrer Station die nötige Ruhe finden, um sich auf die bevorstehende Geburt des Kindes freuen und sich auf die Herausforderungen der ersten Lebenstage mit ihrem neuen Familienmitglied konzentrieren zu können.

2022 kam das Neujahrs-Baby am Klinikum Kaufbeuren nicht am pünktlich am 1., sondern erst am 2. Januar zur Welt.

Lesen Sie auch: Notdienst in Kaufbeuren: Über 100 kleine Patienten an einem Wochenende.

RS-Virus und Grippe: Kinderstation im Kaufbeurer Klinikum voll belegt.