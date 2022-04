Der erste Werktag, nachdem fast alle Beschränkungen gefallen sind: Viele Menschen beherzigen alte Regeln weiter. Die Bilanz einer kleinen Zeitenwende in Kaufbeuren.

04.04.2022 | Stand: 18:57 Uhr

Tag zwei, nachdem fast alle Corona-Einschränkungen gefallen sind. Montag, der erste Werktag. Viele Menschen merken erst jetzt, dass nach gut zwei Jahren eine neue Zeitrechnung beginnt, denn in vielen öffentlichen Gebäuden und Geschäften sind keine Masken mehr vorgeschrieben. „Darf ich jetzt oder nicht?“, fragt eine Frau am Morgen vor dem Buroncenter in Kaufbeuren. „Man ist es halt so gewohnt.“ Pflicht sind sie nicht, aber weiterhin werden die Masken in dem Einkaufszentrum empfohlen.