Die Massen jauchzen und frohlocken in Kaufbeuren

Kantorei glänzt in der Dreifaltigkeitskirche mit Bachs Weihnachtsoratorium. Auch Orchester und Solisten sorgen – trotz Durchhänger – für überragende Aufführung.

07.12.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Eine besondere, erwartungsvolle Stimmung war an diesem Abend in der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche zu spüren. Sicherlich nicht, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer im voll besetzten Gotteshaus einem unbekannten Werk entgegenfieberten. Vielmehr stand mit den ersten drei Teilen von Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ das wohl bekannteste barocke Großwerk rund um die biblische Geschichte von der Geburt Christi auf dem Programm – aber nach der langen Zeit der coronabedingten Einschränkungen endlich wieder unter ganz normalen Konzertbedingungen.

Eine 60-köpfige, hörbar hoch motivierte Kantorei steht im Altarraum

Gut gefüllt waren nicht nur die Kirchenbänke, sondern auch der Altarraum, in dem sich die etwa 100 Mitwirkenden unter der Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektor Traugott Mayr versammelt hatten. Neben dem Barockorchester La Banda aus Augsburg waren die Vokal-Solisten Roswitha Schmelzl, Theresa Holzhauser, Eric Price und Michael Kranebitter zu hören. Vor allem aber eine mehr als 60-köpfige, bestens disponierte, präzise einsetzende und hörbar hoch motivierte Kantorei der Dreifaltigkeitskirche. Die Aufforderung „Jauchzet, frohlocket!“ ließen sich die Musikerinnen und Musiker dann im Eingangschor, auf den alle so lange gewartet hatten, sprichwörtlich nicht zweimal sagen. Die Instrumentalisten agierten pulsierend, ausgesprochen perkussiv, mit fast explosiver Freude. Speziell die Barock-Pauken, mit sehr harten Schlägeln gespielt von Paul Bramböck, waren fast zu dominant. Einen ausgewogenen Kontrast bildeten dagegen das mit gut dosierter Schärfe spielende Blech und die weich-gedämpften Holz-Klangfarben.

Vokal- und Instrumental-Solisten überzeugen - bis auf wenige Durchänger

Im Solistenquartett stach besonders die Altistin Holzhauser positiv heraus: Schon die Vorstellung im Rezitativ „Nun wird mein liebster Bräutigam“ ließ mit dunkler, substanzreicher Tiefe aufhorchen, die sich in der Arie „Bereite dich, Zion“ – nach dem Eingangschor wahrscheinlich die zweitbekannteste Nummer aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ – nahezu perfekt weiterentwickelte. Sie bot bisweilen auch impulsive, subtile Dramatik. Hier, wie in weiteren Arien, kamen auch die solistischen Qualitäten zahlreicher Instrumentalisten zum Tragen, allen voran das fein und geschmeidig spielende Oboen-Duo Gabriel Gramesc und Alesia Varapayeva. Auch wenn später bei Choral und Rezitativ mit Sopran und Bass (Nummer 7) nicht alles nach Plan lief und der Auftritt von Schmelzl anfangs eher blas wirkte, so bekamen das Publikum insgesamt doch eine herausragende Aufführung des Bach-Werks geboten.

Chor und Orchester verstehen sich bestens

Erfreulich und versöhnlich war, dass Sopranistin Schmelzl im zweiten und dritten Teil dann deutlich hörbar an Glanz, Eleganz und stimmlichem Profil gewann. Price (Tenor) und Kranebitter (Bass) überzeugten in ihren Solopartien – hier mit geschliffener Geschmeidigkeit und guter Textverständlichkeit als „Evangelist“, dort mit einem kraftvoll zupackenden und klar akzentuierenden Basstimbre, das sich beispielsweise in „Großer Gott, o starker König“ mit den lebhaft schaukelnden Synkopen des Orchesters aufs Beste verband. Bleibt noch anzumerken, dass auch weitere Solisten von La Banda ihre Aufgaben als musikalische Partner der Sänger bestens ausfüllten: Erwähnt seien – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – Konzertmeister Thomas Fleck mit fein phrasierender, manchmal etwas zu dezenter Geschmeidigkeit auf der Geige sowie Kozue Sato an der filigrane Klangtupfer produzierenden Traversflöte oder Saki Sugawara am Barock-Fagott.

Schon ein Weihnachtswunsch für das nächste Jahr

Abschließend nochmals zurück zur Kantorei, die in Mayrs Einstudierung auf den Eingangschor noch weitere sorgfältig ausgearbeitete Chor(al)nummern folgen ließ. Sei es ein in schlichter Nachdenklichkeit umgesetztes „Wie soll ich dich empfangen?“, ein „Brich an, o schönes Morgenlicht“ in transparentem Klang und zugleich mit sauber herausgestellten Akzenten versehen oder der engagiert hüpfende, komplex gebaute Turba-Chor „Ehre sei Gott in der Höhe“. Und schließlich der dunkel, wuchtig und affirmativ umgesetzte Choral „Seid froh dieweil“ – „am dritten Weihnachtstage“ der strahlend-jubelnden Wiederholung von „Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen“ als temperamentvollem „Rauswerfer“, vorangestellt. Am Ende gab es tosenden Applaus – und schon einen Weihnachtswunsch für das nächste Jahr: gerne die Teile IV bis VI des „Weihnachtsoratoriums“ genau in dieser Qualität.