Dieses Dorfgemeinschaftshaus in Gutenberg im Ostallgäu ist ausgezeichnet

Das Dorfgemeinschaftshaus Gutenberg ist eines von zwölf Objekten im Bayern, die mit Staatspreisen ausgezeichnet werden. Warum die Wahl auf das frühere Mesnerhaus fiel.

13.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Gebäude und Häuser, die das Ortsbild prägen, sanieren und wiederbeleben – das ist eines der Ziele bei den Dorferneuerungsverfahren der Ämter für Ländliche Entwicklung. Die für diese Behörden zuständige bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat nun die zwölf privaten und kommunalen Bauvorhaben bekannt gegeben, die heuer mit Staatspreisen „Dorferneuerung und Baukultur“ ausgezeichnet werden. Zu den Objekte, die die jeweils mit 3000 Euro dotierte Ehrung erhalten zählt auch das Dorfgemeinschaftshaus im Oberostendorfer Gemeindeteil Gutenberg. Die Sieger wurden aus rund 1700 Projekten ausgewählt, die in den vergangenen zwei Jahren im Zuge der Dorferneuerung umgesetzt und staatlich gefördert worden sind.

Insgesamt hat der Freistaat, laut Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums, dafür über 75 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind Kaniber zufolge gut angelegt: „Die Dorferneuerung verbessert die Lebensqualität im ländlichen Raum, fördert die Attraktivität und Innenentwicklung der Dörfer, reduziert den Flächenverbrauch und stärkt die regionale Wertschöpfung“. Die Staatspreise „Dorferneuerung und Baukultur“ werden alle zwei Jahre vergeben. Die Entscheidung fällt eine Kommission aus Architekten, Heimatpflegern und Fachleuten der Verwaltung für Ländliche Entwicklung.

Dem Gebäude aus dem Jahr 1846 wurde neues Leben eingehaucht

Nach dem Umbau des 1846 errichteten ehemaligen Mesner- und Lehrerhauses in den Jahren 2019 und 2020 stünden der Dorfgemeinschaft nun in prominenter Lage im Ort „attraktive Räume“ zur Verfügung, lobt die Jury. In Gutenberg gelinge damit einerseits die Wiedernutzung eines „identitätsstiftenden Leerstands“. Andererseits werde durch das hochwertige Raumangebot im Innen- wie auch Außenraum auch neue Nutzungen in den Kern des Dorfes geholt. Das Dorfgemeinschaftshaus überzeuge durch seine „unprätentiöse Entwurfshaltung“ und kombiniere Erhaltenswertes und Neues qualitätvoll. „Es besticht dabei vor allem dadurch, dass es im besten Sinne einen Ort der Dorferneuerung schafft, aufbauend auf den Talenten des historischen Bestands.“ Eigentümerin des Gebäudes und Auftraggeberin für die Sanierung ist die Gemeinde Oberostendorf. Die Planung übernahmen Kirchberger Krötzsch Architekten (Ronsberg) und das Büro Daurer und Hasse (Wiedergeltingen). Als Grundlage für die Planungsarbeiten dienten Anregungen der Bürger und Besprechungen mit Vertretern der Vereine vor Ort. Die Gesamtkosten für den Umbau wurden auf 1,8 Millionen Euro veranschlagt, wobei vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben ein Zuschuss von 1,14 Millionen Euro gewährt wurde. Das Gebäude wurde teilweise entkernt, Holzbalkendecken mussten verstärkt und massive Außen- und Innenwände unterfangen werden. In Bereich der früheren Tenne des Stalls wurde der Fußboden abgesenkt und ein barrierefreier Saal geschaffen. Im Außenbereich ist ein Dorfplatz samt Bauerngarten und Grillplatz entstanden. Die Eröffnung des Dorfgemeinschaftshauses im Oktober 2020 konnte dann allerdings nur im ganz kleinen Rahmen begangen werden, weil noch strenge Corona-Regeln galten.

Laut Ministerin Kaniber sind die ausgezeichneten Projekte „beispielgebend für den Erhalt der Baukultur und nachhaltiges Bauen“. „Dem außerordentlich großen Engagement der Preisträger ist es zu verdanken, dass für das Ortsbild und die Baukultur in Bayern charakteristische Gebäude erhalten und zeitgerecht genutzt werden können“, so die Ministerin. Sie wird auch die Ehrung der Preisträger bei einem Festakt am Donnerstag, 19. Oktober, in der Münchner Residenz übernehmen.