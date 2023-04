Durchbruch beim Frauen-Eishockey - Daria Gleissner über die DM und WM

Daria Gleißner aus Kaufbeuren gewann mit dem ECDC Memmingen die deutsche Meisterschaft – und war mit der Nationalmannschaft bei der WM der Frauen in Kanada auf dem Eis.

29.04.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Viel los war bei Eishockey-Spielerin Daria Gleißner in den zurückliegenden Wochen und Monaten: Die 29-jährige gebürtige Kaufbeurerin spielt seit 2011 für den ECDC Memmingen in der höchsten deutschen Frauen-Eishockeyliga – auch in dieser Saison gewann sie wieder den Meistertitel. Und stand zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Brampton auf dem Eis.

Die Nationalmannschaft ist auf dem Weg

„Wir haben eine starke Weltmeisterschaft gespielt und sind auf einem Weg“, sagt die erfahrene Spielerin. Die WM habe gezeigt, was möglich ist. Gemeint ist damit freilich die Überraschung direkt zu Beginn, als das Team von Bundestrainer Thomas Schädler gegen haushoch favorisierte Schwedinnen mit einem 6:2-Erfolg ins Turnier gestartet war. Erst im Viertelfinale war dann Schluss: Gleißner und ihre Mitspielerinnen unterlagen dem späteren Turniersieger USA mit 0:3. So war es für die 29-Jährige eine gute Zeit in Kanada, zumal zwischen den Spielen auch Zeit geblieben sei, „Stadt und Umgebung“ anzuschauen.

Frauen kämpfen noch um Anerkennung

Wichtiger aber war das, was der Erfolg gegen Schweden ausgelöst hat. Etwas, das Gleißner mit einigen Tagen Abstand als „kleinen Durchbruch für den Stellenwert des Fraueneishockeys“ bezeichnet. „Es wäre schön, wenn das so bleibt und sich weiterentwickelt“, sagt sie. Weiterhin kämpfen viele Spielerinnen nicht nur um bessere Bezahlung, sondern um Professionalisierung an den Standorten allgemein. Für Gleißner ist mit dem Viertelfinal-Aus eine Eishockey-Saison zu Ende gegangen, mit der sie sich „ziemlich zufrieden“ zeigt. Memmingen hat eine starke Spielzeit hinter sich, „abgesehen von unserem Tief vor Weihnachten“, räumt die Spielerin ein. Und trotz dieses Tiefs verloren die Indians nur ein Spiel in der Saison. 15 Punkte Vorsprung hatte das Team schließlich auf Ingolstadt (2.), 25 sogar auf die drittplatzierten Mad Dogs aus Mannheim.

Wenn es geht, will Daria Gleissner ans Meer

Aktuell gönnt sich die 29-Jährige nun eine Pause. Sie müsse ein bisschen zur Ruhe kommen. Denn die Vorbereitung auf die neue Spielzeit rückt bereits näher. Nach Pfingsten soll das Sommerprogramm beginnen, der Kader für die neue Saison hat bereits Formen angenommen. „Fast durch“ sei der ECDC in dem Punkt, sagt Gleißner, die in Memmingen wohnt und seit 2014 bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe angestellt ist. Zeit ist für sie ein Luxusgut – auch deshalb will sie es nun genießen, wenn es im Sommer möglich ist, „immer wieder eine kurze Zeit in der Sonne am Meer“ zu verbringen. Dabei seien ihre Pläne stets eher kurzfristig, sagt sie. Fest steht: Die nächste Spielzeit kommt bestimmt. Im Frühherbst startet die neue Eishockey-Saison auch bei den Frauen.