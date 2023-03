Ein heftiger Knall schreckt Kaufbeurer und Ostallgäuer auf - was ist passiert?

Ein heftiger Knall hat die Menschen im Ostallgäu und in Kaufbeuren verunsichert. In den sozialen Netzwerken gibt es Spekulationen.

16.03.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Ein heftiger Knall hat die Menschen am Mittwochabend im Bereich Buchloe, Kaufbeuren und Marktoberdorf aufgeschreckt. Fenster und Türen sollen gewackelt haben. In den sozialen Netzwerken wurde daraufhin eifrig diskutiert. Auch am Donnerstag soll es in der Region einmal heftig geknallt haben. Auf Nachfrage unserer Redaktion klärt die Bundeswehr auf.

Ein Knall: Sind die Trainingsflüge über dem Ostallgäu der Grund dafür?

Presseoffizier Florian Herrmann vom Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau berichtet von Trainingsflügen der dort stationierten Eurofighter über der Region. Dabei handelt es sich um Kampfjets, die mit Überschallgeschwindigkeit fliegen. Durchbricht ein Eurofighter die Schallmauer, gibt es einen Knall. Der Pilot, der das Kampfflugzeug steuert, bemerke davon nichts.

Lesen Sie auch: Bobbycar auf leerem LKW - darum sieht man das immer häufiger

„Je nach Wetterlage ist der Knall unterschiedlich weit zu hören“, sagt Herrmann. So verkleinere sich der Radius, wenn es bewölkt ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch in den nächsten Tagen zu Flugmanövern und Überschallflügen über der Region kommt. Informationen über möglichen Fluglärm gibt es im Internet unter www.bundeswehr.de