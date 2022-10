Eine Liebeserklärung an den ESVK - dennoch verlieren die Joker

Joker treffen in Dresden auf Ex-Trainer und verlieren knapp in Overtime. Andreas Brockmann stimmt danach dennoch ein Loblied auf die Kaufbeurer an.

05.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wiedersehen macht bekanntlich Freude. Und Grund zur Freude hatte Andreas Brockmann, der den ESV Kaufbeuren zwischen 2016 und 2020 trainierte und inzwischen mit den Dresdner Eislöwen ins dritte Jahr gegangen ist, reichlich. Als die Allgäuer in Sachsen gastierten, gelang der Brockmann-Truppe der erst dritte Sieg in der noch jungen Saison, noch dazu erst in der Overtime und von sehr knapper Natur. Das Match endete 2:1. „Wir haben einen Heidenrespekt gehabt vor Kaufbeuren. Sie spielen sehr diszipliniert und mit hohem Tempo“, erklärte der DEL2-Trainer des Jahres 2022.

Enges Spiel erwartet

Vor der Partie habe er seiner Mannschaft gepredigt, dass ein „sehr enges Spiel“ zu erwarten sei und Dresden deshalb „nicht zu viel hergeben“ dürfe. Und so arbeiteten an diesem Abend vor gerade einmal gut 1100 Zuschauern in der Arena zwei defensiv sehr disziplinierte Teams. Auszeichnen konnten sich dabei die Torhüter auf beiden Seiten – Daniel Fießinger beim ESVK und der ebenso starke Eislöwe Janick Schwendener.

Härte ja, Strafzeiten nein

Nichts hergeben hieß aber auch, unnötige Strafzeiten zu vermeiden. Und so gab es ein Spiel, das durch „gesunde Härte“ auffiel, wie es ESVK-Angreifer Max Oswald nannte, aber nie unfair wurde. Gerade einmal vier Strafzeiten sprachen die Unparteiischen aus. Zum Sieg des ESVK gefehlt hat sicherlich ein besseres Powerplay. Die sechs Minuten in klassischer Überzahl nutzten die Joker nicht. Recht drastisch formulierte es Max Oswald: „Das ist gar nix. Da müssen wir uns zusammenreißen.“

Joker rennen lange an

Dresden hatte sein 1:0 in einer Druckphase Mitte des zweiten Drittels erzielt, Kaufbeuren rannte danach immer wieder Richtung Dresdner Tor. Doch ein Erfolg glückte erst rund zwei Minuten vor Schluss, als ein Extra-Angreifer auf dem Eis und Torwart Fießinger auf der Bank war. Joey Lewis traf auf Vorlage von Sebastian Gorcik. In der Overtime hatte Dresden das glücklichere Ende.

Brockmann lobt Sturm und Drang

„Wir haben gegen eine Mannschaft gewonnen, die sehr schwer zu bespielen ist“, lobte Brockmann das unterlegene Kaufbeuren. „Mir gefällt es, wie sie spielen. Mit jungen Spielern und vier Sturmreihen“, stimmte Brockmann ein richtiges Loblied auf seine ehemalige Mannschaft an. Die Wege von Brockmann und Kaufbeuren kreuzen sich nun erst wieder im Dezember.

Und die Joker-Gegner des kommenden Wochenendes könnten unterdessen kaum unterschiedlicher sein. Schon am Freitag empfängt Kaufbeuren die enttäuschend in die Saison gestarteten Füchse aus der Lausitz, die erst einen Sieg auf ihrem Konto haben.

Spitzenspiel und Derby am Sonntag

Das Topspiel steigt dann am Sonntag in Landshut ab 17 Uhr. Der EVL liegt aktuell einen Platz hinter Kaufbeuren, ist Dritter, hat aber ein Spiel weniger. Co-Trainer der Niederbayern ist Sebastian Osterloh, der einst für Kaufbeuren spielte und an der Bande stand.