Raus aus Entenhausen, rein ins Abenteuer: Tierischer Familienausflug in Kaufbeuren

Die Kaufbeurer Feuerwehr holte eine Entenfamilie vom Dach eines Hauses an der Espachstraße. Dabei gaben die Einsatzkräfte den Vögeln sogar passende Namen.

17.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Im Feuerwehrauto ist eine Entenfamilie in Kaufbeuren am Dienstagnachmittag vom Familienausflug in die Stadt zurück nach Hause gebracht worden.

Ausflug aufs Flachdach

Vermutlich wollten die abenteuerlustigen Wasservögel vom Flachdach eines Hauses an der Espachstraße aus die Aussicht auf Kaufbeuren genießen, fanden dann aber den Heimweg nicht mehr.

Gerettet und in den Stadtpark gebracht

Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaufbeuren holten die Tiere schließlich vom Dach und setzten sie im Jordanpark wieder aus.

Namen für die Wasservögel

Namen haben sie ihnen auch gleich gegeben: „Trick, Tick, Track, Dagobert, Donald, Daisy, Mac Moneysac, Quak der Bruchpilot und Darkwing Duck“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr.

