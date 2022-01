Ende der Weihnachtszeit: Wo die Kaufbeurer Christbäume landen

Leiter des Bauhofs in Kaufbeuren erklärt, was jetzt mit den dürren Fichten und Tannen passiert. Und warum er froh ist, dass Lametta aus der Mode gekommen ist.

26.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Gerade war der Christbaum noch festlicher Schmuck im Wohnzimmer. Doch ist das neue Jahr erst eingeläutet, werden die meisten Menschen der weihnachtlichen Deko-Pracht bald überdrüssig. In den meisten Häusern ist der Baum längst abgebaut, Glaskugeln, Sterne und Lichterketten liegen wieder in ihren Aufbewahrungsboxen im Keller oder auf dem Speicher. Spätenstens aber zu Mariä Lichtmess am 2. Februar hat der Christbaum ausgedient, der christliche Feiertag ist traditionell das letzte Fest der Weihnachtszeit.