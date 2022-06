Eröffnung im Ostallgäu: Dorfladen in Eggenthal ist startklar

Nach rund zwei Jahren Planung und Bau ist der Dorfladen in Eggenthal fertig. Das wird groß gefeiert. Wann Kundinnen und Kunden zum ersten Mal einkaufen können.

01.06.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Noch vor vier Wochen war im Untergeschoss des „Backtraums“ Baustelle. Jetzt ist der neue Dorfladen in Eggenthal nach insgesamt zwei Jahren Planungs- und Bauzeit startklar. Böden und Stromleitungen sind verlegt, die Theke eingebaut, Regale aufgestellt und fertig eingeräumt – alles von ehrenamtlichen Helfern aus dem Dorf.

Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger

Einkaufen können die Eggenthaler ab Donnerstag, 2. Juni. Um 9 Uhr öffnen die Türen des Geschäfts, das nach Wunsch des Organisatorenteams auch ein Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger sein soll. Laut Georg Greisel, ehrenamtlicher Geschäftsführer, finden sie im Laden Dinge des täglichen Bedarfs „die mit der Preisstruktur eines Supermarktes mithalten können“.

Produkte aus der Region ergänzen das Angebot, in erster Linie landwirtschaftliche Erzeugnisse einheimischer Betriebe und Allgäuer Spezialitäten – von Eiern über Forellen bis hin zu Backwaren und sogar Blumen. Unverpackte Produkte sind ein weiteres großes Thema, an das man sich herantasten will.

Am Samstag wird gefeiert – mit Segnung und Musik

Geöffnet ist auch am Freitag von 6.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 7.30 bis 16 Uhr. Ab 10 Uhr wird die Neueröffnung am Samstag, 4. Juni, obendrein groß gefeiert und der neue Laden von Pfarrer Thomas Hatosch gesegnet. Dazu spielt der Musikverein Eggenthal. Ab 11 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück und Kässpatzen, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen.