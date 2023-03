ESC und die Eistiger holen sich den Penalty-Cup

Erstmaliger Gewinn in dem Türkheimer Wettbewerb. Kooperation der Eishockey-Teams aus Lauchdorf und Bidingen.

16.03.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Seit 2018 kooperieren die Mannschaften der Eistiger Bidingen und des ESC Lauchdorf und nehmen mit der dadurch verstärkten Mannschaft am Penalty-Cup Türkheim teil. Nach drei dritten Plätzen in den vergangenen Spielzeiten gelang nun der große Coup.

Lauchdorf in der Hauptrunde souverän

In der Hauptrunde dominierte der ESC nach Belieben und gab nur einen Punkt beim 5:4 nach Penaltyschießen gegen die Etosha Elephants aus Buchloe ab. Im Halbfinale kam es zum Duell mit dem amtierenden Meister aus Bad Wörishofen – einem Team mit vielen ehemaligen Spielern des EVW. Doch die Mannen um Coach Markus Herkommer lösten die schwere Aufgabe mit Bravour. Im besten Match der Saison hielten sie dem Druck stand und bogen einen Rückstand in einen 6:2-Sieg um.

Etosha Buchloe war Serienmeister

Die Routiniers vom Serienmeister Etosha Buchloe erreichten dank eines Sieges gegen die Amigos Landsberg das Endspiel. So kam es zum Duell der besten Mannschaften der Hauptrunde. Zunächst gingen die Buchloer in Führung. Nach zwei schnellen Treffern des ESC zu Beginn des zweiten Spielabschnittes bröckelte der Widerstand der Elephants zusehends – und am Schluss triumphierten die gemischten Eistiger Lauchdorf deutlich und verdient mit 9:0. Bemerkenswert war, dass acht verschiedene Torschützen für das Ergebnis sorgten.

Alexander Kulzer überragt

Überragender Spieler war Alexander Kulzer mit 31 Scorerpunkten, zum besten Torhüter wurde Meiko Mehnert gekürt, beide spielen für den neuen Meister.