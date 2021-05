Wer ist Ihr ESVK-Spieler des Jahres? - Stimmen Sie hier ab

Eine denkwürdige Eishockey-Saison liegt hinter dem ESV Kaufbeuren. Jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie mit den AZ-Reportern über den ESVK-Spieler des Jahres ab.

07.05.2021 | Stand: 14:11 Uhr

Mit der 1:4-Niederlage in Freiburg am 1. Mai und dem damit verbundenen Ausscheiden in den Viertelfinal-Playoffs endete für den ESV Kaufbeuren eine turbulente DEL2-Spielzeit. Nach einem zähen Start in die Saison 2020/2021 steigerten sich die Joker und erreichten schließlich auch die Play-offs (Lesen Sie dazu: Nach dem Play-off-Aus: So fällt die Bilanz von ESVK-Manager Michael Kreitl aus).

Welcher Spieler hat überzeugt? Von wem sind die Fans enttäuscht? Antworten auf diese Fragen gibt das Voting der Allgäuer Zeitung. Neben den AZ-Reportern können auch heuer wieder die Joker-Fans auf www.allgaeuer-zeitung.de ihren „Spieler des Jahres“ wählen.

Wählbar sind dabei bis einschließlich Montag, 10. Mai, 18 Uhr, alle ESVK-Akteure, die mindestens 20 Saisonspiele bestritten haben.

ESVK-Spieler des Jahres: So läuft das Voting

Die Jury bei der Wahl zum ESVK-Spieler des Jahres setzt sich aus AZ-Sportredakteur Tobias Giegerich sowie den freien Mitarbeitern Manuel Weis und Thomas Schreiber zusammen. Zusätzlich zählt das Online-Voting: Herangezogen werden jeweils die Top Drei der genannten Spieler.

Das Gesamtergebnis berechnet sich folgendermaßen: Der jeweils Erstplatzierte erhält drei Punkte, für den Zweiten gibt es zwei und für den Dritten einen Zähler. Wer die meisten Punkte erreicht, ist „Spieler des Jahres.“

Stimmen Sie hier über Ihren ESVK-Spieler des Jahres ab

Jeder User kann nur einmal abstimmen. Mehrfache Votes werden nicht gezählt.