ESVK-U20 startet mit zwei Siegen in Qualifikationsrunde

Am Wochenende hat die Qualifikationsrunde in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) begonnen. Die U20 des ESVK hat zwei Mal gegen Bietigheim gewonnen.

24.10.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Mit zwei Siegen gegen die U20 aus Bietigheim ist das DNL-Team des ESV Kaufbeuren in die so genannte Qualifikationsrunde gestartet. Bis in den Spätwinter hinein ist es nun die Aufgabe, sich in der acht Teams umfassenden Gruppe einen bestmöglichen Play-Off-Platz zu erspielen. Denn: Wer die erste Play-Off-Runde verliert, steigt ab.

ESVK-Trainer sieht noch Luft nach oben

Mit dem 4:0 und 6:2 gegen den Steelers-Nachwuchs glückte das relativ problemlos. Dennoch war U20-Trainer Andreas Becherer am Wochenende nicht vollauf zufrieden mit seinem Team. Wie schon in der Findungsgruppe, die Mitte Oktober zu Ende ging, hatte seine Mannschaft wieder Phasen, in der sie das Spiel nicht in ausreichendem Maße kontrollierte – gerade am Sonntag war dies gegen Mitte der Partie gut zu sehen. Die Phasen, die es abzustellen gilt, seien allerdings schon weniger geworden, freute sich Becherer, der am Wochenende auf seinen Stürmer Benedikt Diebolder verzichten musste.

Ein Zusammenhang mit der schweren Verletzung seines Bruders David (er war am Freitag in einem Oberliga-Spiel in die Bande geknallt und ins Unfallklinikum Murnau verbracht worden) gab es nicht. Benedikt ist schlicht krank und nimmt Antibiotika – was einen Einsatz bei einem DNL-Spiel verhindert, erklärte Becherer.

Allgemein betonte der Übungsleiter, dass die ESVK-DNL-Mannschaft zuletzt einige gute Trainingseinheiten gehabt habe. Am kommenden Wochenende heißt der Gegner nun Augsburg – die Fuggerstädter haben nach zwei Matches noch keinen Punkt auf ihrem Konto.

