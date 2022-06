Fahrplan für die Feuerwehr in Kaufbeuren

Ein Bedarfsplan soll zeigen, wie sich die Ausstattung der Einsatzkräfte in Kaufbeuren weiterentwickeln könnte. Dabei geht es auch um einen möglichen Neubau der Wache in Neugablonz.

25.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Stadtrat ist bereit, in den kommenden Jahren massiv in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren zu investieren. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich das Gremium dafür aus, einen Feuerwehrbedarfsplan als Grundlage für Investitionen in Gebäude, in die Ausrüstung und den Fahrzeugbestand erstellen zu lassen. Es folgte damit einem Antrag der CSU. Zuvor hatte die Freiwillige Feuerwehr unter dem ehemaligen Stadtbrandrat Helmut Winkler und seinem Nachfolger Christian Martin ein Konzept mit Anregungen und Forderungen zum Ausbau der Feuerwehr vorgestellt.

