Das Festival in Kaufbeuren soll kein reines Party-Event werden. Feiernde sollen sich mit der Zukunft der Stadt beschäftigen. Was die Besucher erwartet.

31.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Mit einem neuen Festivalformat will die Stadt Kaufbeuren demnächst nicht nur Raum zum Feiern und Genießen bieten, sondern Besucherinnen und Besucher auch dazu animieren, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie sich Kaufbeuren in Zukunft entwickeln soll. Am Freitag, 23., und Samstag, 24. September, feiert die „Utopika“ auf dem Tänzelfestplatz Premiere.

