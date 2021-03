Ein junger Familienvater erzählt, wie er die Brandnacht in Gutwillen bei Kaufbeuren erlebt hat. Wie geht es jetzt für ihn, seine Frau und die Kinder weiter?

26.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ein verheerendes Feuer hat am 16. Februar 24 Menschen in Gutwillen bei Kemnat über Nacht obdachlos gemacht. Ihr Zuhause, ein Mehrfamilienhaus in dem Kaufbeurer Ortsteil, ist nur noch eine Ruine und muss komplett saniert werden. Alle Bewohner sind inzwischen bei Freunden, Verwandten, in Ferienwohnungen des benachbarten ABW Fiebig und in Wohnungen der Stadt untergekommen (wir berichteten).