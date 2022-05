Fotokunst unter freiem Himmel auf den Spitalhof in Kaufbeuren

Die Ausstellung „Passt scho“ thematisiet kunstvoll Wahrnehmung und Wirklichkeit Bayerns. Warum man an der Schau in Kaufbeuren kaum vorbeitkommt.

27.05.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Man kann dieser Tage eigentlich gar nicht über den Kaufbeurer Spitalhof laufen, ohne an dieser Ausstellung hängen zu bleiben. An kreuz und quer zusammengeschraubten Holzlatten, die von Ziegelsteinen gehalten werden, sind reizvolle Fotografien und ein Bildschirm befestigt. „Passt scho – Bayerische Wahrnehmungen und Wirklichkeiten“ heißt die Wanderausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern, die noch bis Mittwoch, 1. Juni, in der Wertachstadt zu sehen ist.

Welches Bild wird von Bayern vermittelt und wie sieht es wirklich im Freistaat aus?

Welches Bild wird von Bayern vermittelt und wie sieht es wirklich im Freistaat aus? Dieses Spannungsfeld thematisiert die Ausstellung. Ausgangspunkt war eine Umfrage der Stiftung zur Lebensqualität im Freistaat. Dabei waren die häufigsten Antworten: „Alles soll so bleiben, wie es ist“ und „passt scho“. Wer in Bayern daheim ist, nehme sein Leben meist als sicher und behütet wahr und fühle sich wohl, sagt die Erhebung. Das Gefühl wirtschaftlicher Stärke und davon abgeleitet von Wohlstand oder sogar Überlegenheit sei weit verbreitet. Dass Bayern dennoch ein heterogenes Land im Wandel ist, mit regionalen Prägungen und einem starken Stadt-Land-Gefälle, betonten nicht nur die Redner bei der Ausstellungseröffnung im Kunsthaus-Foyer. Vor allem die gezeigte Fotokunst stellt die Frage, ob wirklich alles passt. Das tun die Arbeiten aber nicht drastisch, sondern durchaus auch augenzwinkernd oder zumindest verblüffend. Der Zweck des Projektes, Diskussionen über die Lebensqualität, aber auch über die Probleme unter dem weißblauen Himmel und Zukunftsthemen in Bayern anzuregen, dürfte sich auf jeden Fall erfüllen.

"Wie im Himmel so auf Erden"

„Wie im Himmel so auf Erden – Bayerische Nutzlandschaften“ ist die Fotoserien von Simon Sola Holischka betitelt, die einen Steinbruch, ein Stahlwerk oder einen Speichersee zeigt. Dabei frappiert der Gegensatz zwischen der Hässlichkeit der Motive und der großen Ästhetik, die sie dennoch entwickeln. Magdalena Jooss thematisiert in ihrer Videoarbeit „Genau hier“ die Wohnungsnot und die Gentrifizierung in München sowie den zunehmend skurrilen Kampf um eine Unterkunft in der Metropole.

Von der Verschränkung zwischen Beruflichem und Privatem

Regina Recht und Jakob Schmitt dokumentieren „24 h Bad Füssing“ und fangen dabei pointiert Selbstverständnis und Atmosphäre des niederbayerischen Kurortes ein. Franziska Schrödinger schließlich hat mit ihrer Fotoserie „Szenen aus Ostbayern – Arbeitskleidung“ die Verschränkung zwischen Beruflichem und Privatem erkundet. Sie fotografierte Arbeitskleidung und Menschen, die die Ausstattung ihrer Unternehmen auch in der Freizeit tragen.

Sonderausstellung in Kaufbeuren Kaufbeurer Stadtmuseum schickt Besucher auf eine Reise in die Zeit von „Babylon Berlin"

